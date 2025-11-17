Miss Universo 2025: día, horario y cómo ver la final en vivo por televisión Más de cien jóvenes competirán en la gala de la final que se celebrará en Bangkok

Algunas de las candidatas a Miss Universo 2025.

Andoni Torres Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:47 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

Tailandia coronará el próximo viernes 21 de noviembre (jueves 20 en Europa y Latinoamérica) a la nueva Miss Universo 2025. Más de cien jóvenes competirán en la gala de la final que se celebrará en Bangkok. La ganadora no solo se lleva la corona, valorada en más de cinco millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250.000 dólares y un salario mensual de 50.000 dólares durante su reinado como embajadora de la organización (datos de 2024).

La ganadora comenzará inmediatamente sus obligaciones como Miss Universo, convirtiéndose en la imagen principal de la marca y fijará su residencia en la ciudad de Nueva York el tiempo que dure su reinado.

La nueva Miss Universo tendrá además un papel activo en causas benéficas y proyectos internacionales, consolidando su rol como líder global.

Día y hora de la gala de Miss Universo

La gala final de Miss Universo se celebrará el viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas en Tailandia. La gala se verá en directo en todo el mundo con los siguientes horarios:

-En España, a partir de la 02.00 horas de la madrugada del jueves 20 al viernes 21.

-En México, a partir de las 19.00 horas del jueves 20.

-En Venezuela, a partir de las 21.00 horas del jueves 20.

-En Colombia, a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Brasil, a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Argentina: a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Chile: a partir de las 22.00 horas del jueves 20.

-En Perú: a partir de las 20.00 horas del jueves 20.

-En Los Ángeles (USA), a partir de las 17.00 horas del jueves 20.

Cómo ver la gala en vivo

Cada año, alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo ven el certamen en directo. La gala del Miss Universo 2025 será transmitida en vivo a través del canal YouTube de la organización Miss Universo. El evento también será transmitido por la señal por cable de Telemundo Internacional.

Temas

Tailandia