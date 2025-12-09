Miguel Ángel Silvestre y Mikel Izal, juntos en un popular local de ocio de Valencia en el puente de diciembre El actor y el cantante disfrutaron del 'tardeo' de la ciudad

Miguel Ángel Silvestre ha aprovechado el puente de diciembre para estar en Valencia y ha acudido junto al popular cantante Mikel Izal a un conocido local de ocio en Valencia.

Ambos estuvieron en el tardeo de Vessel Club, ubicado en Almirante Cadarso, 17. Ha sido el propio establecimiento quien ha compartido en sus redes sociales la imagen del actor y el cantante juntos con dos amigos más en su cuenta de Instagram: «Hoy en nuestro Tardeo VESSEL, hemos disfrutado de la visita de Mikel Izal y Miguel Angel Silvestre».

Han sido muchos los comentarios lamentando no haber podido estar allí con ellos y disfrutar de su presencia. Otros, en cambio, señalaban que no los habían podido ver pese a estar allí. Miguel Ángel Silvestre posaba sonriente con unas gafas en el local, que habitualmente abre viernes y sábados de 17:00 a 3:30 horas, organizando tardeos y fiestas nocturnas.

El intérprete presentó recientemente su último trabajo, la película 'La fiera', dirigida por Salvador Calvo y que protagoniza junto a Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas. Inspirada en hechos reales, lleva al espectador al vertiginoso mundo del salto B.A.S.E. con traje de alas a través de los ojos de un grupo de amigos.

Por su parte, el cantante navarro finalizará su gira 'El miedo y el paraíso' durante los meses de enero y febrero de 2026. En el Roig Arena de Valencia estará el próximo 31 de enero.