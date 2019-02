Meghan Markle ya no aguanta más a su padre. En una carta enviada en agosto, la duquesa de Sussex acusa a su progenitor de romperle el corazón «en mil pedazos» concediendo entrevistas a la prensa, «inventando» historias y criticando a su «amable y paciente» esposo, el príncipe Enrique. El controvertido Thomas Markle ha decidido publicar la misiva en el diario 'The Mail on Sunday' para ofrecer su versión de los hechos.