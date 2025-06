Marta Peñate anuncia que ha perdido el bebé que esperaba con Tony Spina

A. Pedroche Jueves, 5 de junio 2025, 19:09 Comenta Compartir

Marta Peñate y Tony Spina han emitido un comunicado conjunto este jueves en el que anunciaban que han perdido el bebé que esperaban. La concursante de 'La isla de las tentaciones' y el tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' ven truncado su sueño de ser padres. La canaria ya había intentado quedarse embarazada en anteriores ocasiones, pero siempre había visto como su embarazo se veía interrumpido de manera natural.

Tal y como relata la propia Peñate en el escrito, antes de sufrir el aborto había acudido a urgencias tras un «leve manchado». Las pruebas a las que se sometió no dejaban lugar a equívoco: «Ya no hay latido». «Realmente esto es algo superduro para nosotros. Diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos», comienza el escrito la también concursante de 'Supervivientes All-Star'. Esa visita al hospital, sigue relatando, acabó con toda esperanza.

Que pena lo de Marta Peñate… yo pensaba esta vez iba a ser la definitiva pero… sinceramente yo no lo hubiera dicho tan pronto y más teniendo su historial… es una pena… pic.twitter.com/FXxGhdIgtU — 𝘚𝘳𝘵𝘢. 𝘓𝘦𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 ❤️‍🩹 (@hormiii_7) June 5, 2025

«El resultado: ha perdido el embarazo. Ya no late el corazón. Este ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida», admite la colaboradora de Mediaset España. Este revés ha sido totalmente inesperado. Todo un mazazo. Nada hacía indicar que algo iba mal. Las últimas revisiones médicas a las que se sometió Marta eran favorables. Incluso en su última ecografía pudieron escuchar el latido del bebé.

«La probabilidad de que pasara algo después del lado y del progreso que estaba teniendo era baja, pero podía pasar. (...) Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar y no enfrentarnos a la realidad», ahondan sobre su sentir en estos momentos.

«Pero hay que hacerlo. Supongo que la vida es sí, te pone baches en el camino para que los superes. Somos guerreros y perder algunas guerras no significa perder la batalla. Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír; somos una pareja genial, tenemos una familia genial y una vida por delante», han añadido Marta y Tony.

«Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos. Pero le seguiremos sonriendo a la vida. La vida es muy bonita para dejarla de lado. Espero que entendáis que después de esta mala experiencia la próxima vez llevemos el tema en privado. Creo que ya hemos ayudado y visibilizado esto muchísimo», aseguran. «La próxima vez esperaremos a que sea un descaro para contarlo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por dedicarnos siempre palabras tan bonitas y querernos», terminan.

