Makoke suspende su boda a 20 días de casarse con Gonzalo Fernández

La colaboradora desvela el motivo justificado para retrasar el enlace, previsto para el 12 de septiembre

Redacción

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:48

Makoke, colaboradora de programas de televisión, ha suspendido su boda con Gonzalo Fernández. El enlace estaba previsto para el 12 de septiembre y el jueves por la tarde se confirmó la congelación de la boda, que tiene un motivo justificado.

La noticia, lanzada por 'TardeAR', motivó un sinfín de rumores, pero Makoke se ha encargado de revelar el verdadero motivo. «La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud». «Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor», ha expresado la colaboradora de televisión junto a una imagen con Gonzalo.

Quién es Makoke

Makoke se llama en realidad María José Giaever. Nació el 23 de diciembre de 1969 en Málaga y ha sido azafata en el programa de televisión 'Telecupón' y de otros programas de Telecinco. Fue elegida para trabajar como modelo en la agencia Elite de Nueva York, pero finalmente rehusó.

Ha estado casada con Javier Tudela, con quien tuvo un hijo (Javier), y tras romperse el matrimonio empezó un noviazgo con el representante Kiko Matamoros, con quien tuvo otra hija, Ana.

Posteriormente se le han conocido otras relaciones, como la que mantuvo con Tony Spina, a quién había conocido en el reality 'GH VIP', y posteriormente con Javier Berrio.

