Mainat cuenta cómo su mujer se convirtió en una persona «diabólica» capaz de asesinarlo

Hasta hace unos años, Josep María Mainat era reconocido por su trayectoria profesional como integrante de La Trinca y como productor de Gestmusic, que cuenta en su haber con programas que marcaron una era en la televisión, con 'Crónicas Marcianas' u 'Operación Triunfo'. Sin embargo, en junio de 2020, su vida dio un vuelco cuando la que era su esposa, Ángela Dobrowolski, intentó asesinarle inyectándole insulina después de que él le pidiera el divorcio. Mainat se ha sentado con Mamen Mendizábal en 'Anatomía de' para relatar la historia de cómo su mujer se convirtió en una persona «diabólica» capaz de acabar con su vida.

El programa ha tenido acceso a las imágenes de seguridad de la casa del productor en las que se ven las 14 veces que Ángela Dobrowolski va del dormitorio a la cocina, ida y vuelta en mitad de la noche. Según la sentencia, la mujer inyectó a su marido insulina rápida e insulina lenta para provocarle la muerte, algo que no sucedió porque finalmente, la propia Ángela llamó a los servicios de Emergencias. «Ella me intentó matar, pero me salvó. Si Ángela no hubiera llamado a los servicios de Emergencias, estaría muerto», ha reconocido Mainat, sobre el que su entorno cree que tiene síndrome de Estocolmo.

«Volvió a tontear con las drogas más duras y se transformó completamente en alguien mala, diabólica, delincuente y hasta capaz de asesinarme», ha contado el productor, que ha confesado que «a esa persona la odio profundamente, pero a la otra todavía la quiero». Sobre los motivos que le llevaron hasta ese extremo, el dinero es lo único que se le ocurre y eso es «lo más desastroso de todo, que todo esto es por dinero», se ha lamentado.

Dobrowolski fue condenada solo por lesiones, ya que la llamada de auxilio evitó la muerte de Mainat. Una llamada que tanto para la Fiscalía como para la defensa del productor no tenía por objeto salvarle a él, sino salvarse a ella misma y proporcionarle una coartada. «Nuestra tesis es que Ángela llama al SEM para darse cobertura y poder decir '¿cómo lo voy a querer matar, si soy yo la que le ha intentado salvar la vida?', y busca el momento para que sea demasiado tarde. Como dijo el fiscal muy gráficamente en el juicio, 'hace esa llamada queriendo matar para salvarse ella la vida'». Sin embargo, la víctima no opina lo mismo y a la pregunta de Mendizábal de si cree que llamó para salvarle la vida, responde: «Sí, creo que me vio muriéndome al lado de los niños y llamó».

Y es que, a sus 78 años, el polifacético productor es padre de dos niños menores con Dobrowolski a los que dedica toda su energía después de que su madre entrara en prisión y lucha tanto como puede contra el paso del tiempo, sometiéndose a diferentes terapias y tomando suplementos diversos con el objetivo de llegar a vivir 120 años. El deporte, los baños de agua fría, la alimentación equilibrada y los tratamientos faciales o el botox forman parte de sus rutinas de cuidado.

Por su parte, Ángela cumple la condena de cuatro años y medio de prisión por lesiones a su marido, ya que la sentencia considera que «desistió voluntariamente de su acción homicida, por lo que queda exonerada de la responsabilidad de asesinato». Ya en la cárcel, intentó fugarse sin éxito y conoció a Rosa Peral, condenada por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez, de quien se hizo amiga, aunque tuvieron que separarlas por mal comportamiento.

