El jugador de fútbol americano Colin Kaepernick se ha sumado a leyendas del deporte como LeBron James, Serena Williams o Michael Jordan como protagonista de la campaña de Nike 'Just Do It'. En la elección del 'quarterback', que lleva dos años sin jugar, parece haber pesado haber sido el primer jugador de la NFL que hincó la rodilla al sonar el himno norteamericano en protesta por la discriminación racial en su país.