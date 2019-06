La película 'The Cure Anniversary 1978-2018', que recoge el concierto por el cuarenta aniversario de la mítica banda británica The Cure, se estrenará el 11 de julio en los cines de todo el mundo. El 7 de julio de 2018 en Hyde Park, el corazón verde de Londres, The Cure ofreció ante 65.000 espectadores «uno de los conciertos más memorables de su trayectoria». El largometraje que recoge ese momento dura 135 minutos y podrá verse en 110 cines de la geografía española.