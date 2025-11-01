Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios en la Primitiva del sábado: cuatro acertantes se reparten 200.000 euros
Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

El joven futbolista del Barcelona confirma que finalizó su relación con la cantante argentina de forma amistosa y ante los rumores que señalaban un posible engaño

M. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El astro emergente del fútbol español, Lamine Yamal, de 18 años, ha declarado públicamente que su relación con la artista argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin. En declaraciones al periodista Javi de Hoyos en el programa 'D Corazón' (RTVE), Yamal transmitió este mensaje: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad».

El jugador señaló que los rumores que vinculaban su separación con un viaje reciente a Italia y un supuesto episodio de infidelidad son ciertos sólo en tanto que «ya no estábamos juntos» cuando ocurrieron esos hechos. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», añadió.

La vinculación entre los dos nombres trascendió el ámbito privado a finales de agosto de 2025, cuando Yamal compartió en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole para celebrar su 25º cumpleaños, lo que parecía oficializar el noviazgo.

El noviazgo entre ambos había trascendido en el pasado verano, poco después del cumpleaños del futbolista, con apariciones públicas como pareja y escapadas compartidas.

Por el momento, ninguno de los dos ha detallado los motivos concretos de la ruptura, lo que deja en el aire varias incógnitas sobre el desenlace de una relación que captó atención en el ámbito mediático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, en el hospital
  2. 2 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  3. 3 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  4. 4 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  5. 5

    Los errores de Mazón
  6. 6

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  7. 7

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  8. 8 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  9. 9

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  10. 10

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»