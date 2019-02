Kiko Matamoros habla sobre su relación con Sofía Suescun Mediaset El colaborador se arrepiente de haber dicho que tiene una relación con la exconcursante de GH DÚO LAS PROVINCIAS Domingo, 10 febrero 2019, 18:57

La vida amorosa de Kiko Matamoros está a la orden del día. Su separación con Makoke, su nuevo romance con Cristina Pujol o su supuesta relación con Sofía Suescun han llenado los minutos de programas como Sálvame.

La noche de 'Sábado Deluxe' se centró en Matamoros, quien aprovecho para contestar al demoledor testimonio del hijo de su novia y para hablar de su historia con la joven ganadora de Gran Hermano VIP.

El colaborador de Telecinconegó todo lo dicho sobre su amorío con Sofía. Según él, no hubo absolutamente nada con la exconcursante de GH DÚO y se arrepiente de haber dicho que tuvo una relación con ella.

Mediaset

«No hubo nada entre nosotros… Desde el odio se pueden decir muchas cosas», ha asegurado. «Reconozco que me equivoqué diciendo lo que dije, rectifico. Me da igual quedar como un mentiroso porque como un mentiroso quedaré en cualquiera de los dos supuestos. Me importa poco. No tengo ningún interés en venderme como nada ni hacer daño a nadie, no creo que sea caballeroso decir lo que dije», aseguró ante .

Sin embargo, el conductor estrella de la cadena ha asegurado que más allá de esa bonita amistad, Kiko y Sofía han mantenido relaciones sexuales.