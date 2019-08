Kiko Hernández arremete contra Terelu: «Eres muy mala profesional» Kiko Hernández, colaborador de 'Sálvame'. / LP El colaborador de 'Sálvame' responde a las declaraciones de su excompañera sobre las críticas que recibe del programa de Telecinco LAS PROVINCIAS Miércoles, 28 agosto 2019, 19:38

Teleru Campos sigue su particular cruzada contra 'Sálvame', esta vez protagonizada por Kiko Hernández, que se ha enfrentado a las declaraciones de la excolaboradora en 'Viva la vida', donde la hija de María Teresa Campos confesó haberse sentido dolida por las críticas recibidas desde su antiguo lugar de trabajo a la última exclusiva junto a su hija.

El programa que presenta Sandra Barneda este verano mostró a Terelu un recopilatorio de los peores comentarios por parte de sus excompañeros. La colaboradora no señaló de manera concreta a ninguno de los tertulianos de 'Sálvame' en su réplica, lo que enfadó especialmente a Kiko Hernández: «Nómbrame, si a mí no me importa. Yo te nombro, no pasa nada», alentaba el exconcursante de Gran Hermano, que se hizo cargo del programa del martes y aprovechó para replicarle que «es muy mala profesional»: «A mí me da igual el tema que me toque, lo veo todo», aseguraba Hernández.

«¿Te acuerdas esa Terelu de Telemadrid que entraba y hacía así? - ha gesticulado el colaborador chasqueando los dedos-. ¿Dónde está esa Terelu? Desde las cuatro a las ocho tú tocabas mil temas, y ahora mismo en tu espacio tú solo hablas de María Teresa Campos y Edmundo, de Edmundo y María Teresa», recalcaba.

No son los únicos comentarios que ha recibido Terelu. El pasado lunes, Carlota Corredera también le dedicaba unas palabras a su excompañera, aunque la presentadora quiso desmentir que desde su programa se estuviera intentando boicotear el trabajo de Terelu: «Desde este programa y esta productora jamás queremos perjudicar profesionalmente a una persona que a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos diez años, nadie ha puesto en duda su profesionalidad haga las exclusivas que haga», recalcaba.