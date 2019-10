Justin y Hailey abren al público su álbum de boda

Los fans de Justin Bieber y Hailey Baldwin han tenido que esperar una semana para fisgar cómo fue su gran día. Se dieron el 'sí' religioso el pasado 30 de septiembre -hace justo un año se casaron en los juzgados de Nueva York- en un lujoso complejo de Carolina del Sur ante familiares y amigos, pero ningún detalle visual había trascendido. Hasta ayer, cuando el cantante canadiense, de 25 años, y la modelo estadounidense, de 22, colgaron en sus redes sociales un puñado de instantáneas. La sobrina de Alec Baldwin lució un diseño de Virgil Abloh, con corte de sirena festoneado con flores y perlas. Y ojo al detalle del velo de la novia, que tenía bordada la frase 'Till death do us apart' (Hasta que la muerte nos separe).