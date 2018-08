Julio Iglesias, ¿padre a los 75? Javier Sánchez, ante los juzgados de Valencia donde ha planteado su demanda de paternidad. / efe Javier Sánchez lanza una dura y definitiva ofensiva judicialpara convertirse en el noveno hijo del famoso cantante ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 26 agosto 2018, 00:09

Julio Iglesias no habría llegado a convertirse en el cantante español que más discos ha vendido si no atesorara una encomiable virtud: la constancia. Y ahí le duele. Porque el que se dice su hijo, Javier Sánchez, la posee a toneladas. En eso, además de en las facciones y la peculiar dicción, ha salido a su presunto padre. Sánchez, el empecinado, lleva toda su vida intentando demostrar que es hijo de Julio Iglesias. Y ahora podría estar muy cerca de conseguirlo. Si todo sale como su abogado vaticina, Julio cerrará 2018 con 75 años y una nueva paternidad que añadir a esa extensa prole en la que ya suma ocho vástagos... Con Javier, un año menor que Enrique Iglesias, serían nueve.

Lo de Javier podría resumirse como la historia de un 'erre que erre'. El hijo de la ex bailarina portuguesa María Edite Santos ha demostrado en sus 42 años de existencia que tiene más moral que el alcoyano. En los 90, un Juzgado de Valencia le dio la razón y lo declaró hijo de Julio Iglesias. Pero aquella sentencia fue anulada tras una apelación del cantante en la que alegaba que no había recibido el requerimiento del juez para hacerse la prueba de ADN. Lejos de arrugarse, Sánchez volvió una y otra vez a la carga. En su afán por seguir mandando notificaciones, solo le ha faltado enviarle a Julio un dron teledirigido que le aterrizara en lo alto del implante capilar...

Ahora parece que no será necesario. Después de dar muchas largas y echar más balones fuera que cuando era portero del Real Madrid, el cantante (o más bien uno de los empleados de su finca de Ojén) por fin ha recibido en mano el requerimiento. Eso afirma Fernando Osuna, el abogado de Javier Sánchez, quien relata además las horas (hasta ocho seguidas) que el personal de la finca los ha tenido esperando. Resuelto el problema, Osuna ha remitido a un juzgado de Valencia un escrito formal para instar a Julio a someterse a la prueba de paternidad. Si él se niega, el requerimiento pasará, uno por uno, a sus cinco hijos mayores de edad: Chábeli, Julio José, Enrique, Miguel Alejandro y Rodrigo. Y hay quien no descarta exhumar al abuelo Iglesias Puga, más conocido como Papuchi.

Un detective obtuvo el ADN de Julio José de una botella abandonada

Una semana de idilio

El rocambolesco proceso no ha estado exento de peripecias, algunas bastante folclóricas (por la dimensión mediática de sus personajes) y otras dignas de una película de espías. El año pasado Javier Sánchez contrató a un detective para que obtuviera en Miami alguna muestra biológica de los Iglesias. Una botella de agua usada y abandonada por Julio José en la papelera de un parking tras una jornada de surf vino a demostrar, mediante una prueba de ADN, que es su hermano al 99,9%. Algo que Javier no dudaba porque él siempre ha creído a su madre. Por ella, que «ha sido humillada, vapuleada y tachada de mentirosa», Javier está dispuesto a llegar hasta el final, y para ello no duda en apuntarse al movimiento #MeToo. «Combate los comportamientos misóginos y machistas» de los que, según él, fue víctima María Edite.

La relación entre la bailarina portuguesa y Julio Iglesias se remonta a 1975, cuando supuestamente pasaron juntos una semana en un chalet de San Feliu de Guíxols. Tras un año de ausencia, Julio volverá a los escenarios el 10 de septiembre. A los de Uzbekistán, Dubai y Moscú, porque España de momento no entra en sus planes... Pero antes de que acabe el año, con prueba de ADN o sin ella, es muy probable que el truhán más señor de la música ligera sepa si ha vuelto a ser padre.