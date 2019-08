Jorge Fernández desvela su problema de salud: «Es cierto que he perdido 8 o 9 kilos» El presentador ha explicado en Instagram que padece «trastornos intestinales» desde hace un año, algo que le ha hecho perder mucho peso. Es un «problema» que le está «costando mucho solucionar» LAS PROVINCIAS Lunes, 12 agosto 2019, 21:18

Jorge Fernández ha compartido este fin de semana una fotografía en sus redes sociales con la que ha querido hablar claro sobre el problema de salud que padece y, además, hacer una petición a todos aquellos que le paran por la calle para decirle que está muy delgado.

«El objetivo de esta foto, sin filtros, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real), es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc... vean realmente cómo soy y como estoy!«, escribe el presentador junto a una imagen en la que aparece sin camiseta y mostrando músculo.

«Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar«, prosigue. »Estoy en las mejores manos posibles y espero que, en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real. Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja«.

«Tampoco es cuestión de ir uno por uno explicando que llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir... De todas maneras, quería 'dejaros tranquilos' a los que os preocupáis tanto por mi delgadez, con esta foto de hoy mismo. Quizás vestido de otra sensación por la perdida de kilos, pero como realmente soy, es así...«, concluye en su Instagram.