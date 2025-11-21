'Los Javis' ponen a la venta su espectacular casa de 5 millones de euros: 2.500 m2, discoteca y cine La pareja confirmó su ruptura tras trece años de relación

Javier Ambrossi y Javier Calvo han puesto fin a su relación después de 13 años juntos. Ahora, han puesto a la venta su casa valorada en cinco millones de euros y situada en Pozuelo de Alarcón, según informa el conocido portal inmobiliario 'Idealista'. Cuenta cone 975 m2 construidos sobre una parcela de 2.500 m2.

Tiene un diseño vanguardista y fue proyectada por los arquitectos Benjamín Iborra, del estudio Mesura, y Raúl Hinarejos, de Viraje. Según explican, está diseñada con muros de hormigón blanco, grandes ventanales y patios interiores, emulando una casa de vacaciones permanentes: «Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano», señaló Ambrossi.

La casa posee tres plantas, y en la baja se encuentran los espacios públicos, con salón, comedor, cocina, estudio y habitaciones de invitados. En la superior está la zona «más íntima» y en sótano la han convertido en una sala de ocio con discoteca, cine y gimnasio. También dispone de una biblioteca de doble altura, jardín con piscina y «una estética minimalista que combina brutalismo suavizado con abundante luz natural».

Según el director de la revista 'Lecturas', venderla dejaría una importante cantidad económica para ambos: «La compraron en enero de 2022 y han pasado dos años de obras… La reforma es maravillosa. Tiene 975 metros y una parcela de 2.500 m2».

Destacan que para comprarla 'Los Javis' pìdieron una hipoteca de 1,4 millones de euros, por lo que terminarían ingresando una cantidad muy superior. No obstante, no será del todo sencillo, puesto que expertos inmobiliarios apuntan que el marcado diseño personal puede complicar su venta.

Según 'El País', en esta casa han celebrado fiestas privada donde han acudido rostros muy conocidos de la industria cinematográfica o la música. La última de ellas fue en Nochevieja y estuvo Rosalía, Anne Igartiburu o las actrices Macarena García y Ana Rujas.

