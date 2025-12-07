Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos La causa iniciada en España está a la espera de que se pronuncie el comité de Derechos Humanos de Ginebra

Joaquina Dueñas Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

Javier Santos está preparando una nueva acción para lograr el reconocimiento legal de la paternidad de Julio Iglesias. Santos lleva toda su vida luchando para que la justicia reconozca su filiación del cantante internacional. Una empresa sin éxito a pesar de que en 2017 logró que una prueba de ADN arrojara un «99% de hermanidad» con Julio José Iglesias Preysler. Ahora, el periódico ABC ha revelado que está preparando junto a su abogado, Fernando Osuna, una demanda para que el caso se reabra en Estados Unidos.

El letrado ha explicado que están buscando un bufete americano que quiera colaborar con ellos. La idea es iniciar una acción civil en Miami, ciudad en la que un detective privado recogió la botella de agua de Julio José de la que se obtuvo la mencionada prueba de ADN. Esta sería la primera vez que se intenta abrir una vía judicial distinta a la española.

Los resultados científicos fueron presentados en su día ante el juzgado de Valencia para reabrir la causa. Tras un primer pronunciamiento favorable en 2019, Julio Iglesias recurrió ante la Audiencia Provincial que negó la paternidad por tratarse de una causa juzgada en los años 90. Una cuestión de forma y no de fondo, que ha ratificado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de todo, Javier Santos no ceja en su empeño y desde hace casi tres años está plateado un recurso en el comité de Derechos Humanos de Ginebra. «Aún no han contestado. La ONU es muy difícil… Deben responder, pero no se sabe cuándo», ha expresado Osuna a ABC. Entretanto, trabajan en la posibilidad de que sea la justicia de Estados Unidos la que se pronuncie.