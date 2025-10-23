Quiénes son los cinco hijos de Isabel Preysler y sus 8 nietos, por orden de edad Cada uno de sus descendientes ha seguido un camino distinto, pero todos comparten la herencia de una educación exquisita, relaciones influyentes y la inevitable atención mediática

Si hay una saga que en España rebosa glamour y titulares en la prensa rosa esa es la de Isabel Preysler. A mediados de los años 70, cuando España se despertaba del blanco y negro, una joven filipina de sonrisa impecable y modales de alta sociedad aterrizó en Madrid para quedarse para siempre. Se llamaba María Isabel Preysler Arrastia (nacida el 18 de febrero de 1951 en Manila (Filipinas)), y pocos podían imaginar que aquella muchacha tímida, hija de un banquero y de una dama de la alta burguesía de Manila, acabaría convirtiéndose en la mujer más fotografiada y admirada del país.

'La Preysler', como se la conocería popularmente, ha desvelado en unas memorias sus detalles íntimos, desde sus primeras relaciones con 18 años hasta las apasionadas cartas de amor con un Premio Nobel, pasando por las infidelidades de Julio Iglesias, la bondad de Carlos Falcó y los episodios de celos de Miguel Boyer.

Fruto de sus amores y desamores Isabel Preysler trajo al mundo a tres hijas y dos hijos, que de momento le han dado ocho nietos. Una descendencia que han consolidado un apellido (segundo apellido) que rezuma elegancia y fortuna. Cada uno ha seguido un camino distinto, pero todos comparten la herencia de una educación exquisita, relaciones influyentes y la inevitable atención mediática.

Aunque más tarde mantuvo una relación con Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, y volvió a llenar titulares, no tuvo más descendencia.

Los cinco hijos de Isabel Preysler

María Isabel Iglesias Preysler: Chábeli

Nacida el 3 de septiembre de 1971. Es la hija mayor de Isabel, fruto de su matrimonio con Julio Iglesias. Vivió entre Miami y Madrid. Ha mantenido una vida más discreta que la de sus hermanos, alejada de los focos tras varios accidentes y una juventud marcada por la prensa del corazón. Está casada con Christian Altaba y tiene dos hijos.

Julio José Iglesias Jr.

Nacido el 25 de febrero de 1973. Heredó el carisma de su padre y ha probado suerte como cantante y modelo. Su simpatía y espontaneidad lo convierten en uno de los más queridos del clan. Se casó en 2012 con la modelo belga Charisse Verhaert, aunque el matrimonio terminó en divorcio en 2021.

Enrique Iglesias

Nacido el 8 de mayo de 1975. Es el más famoso del linaje, con el permiso de Tamara. Cantante global, icono de la música latina y pop internacional, Enrique ha preferido mantener su vida privada al margen de los flashes. Vive entre Miami y las Bahamas junto a la extenista Anna Kournikova, con quien tiene tres hijos.

Tamara Falcó Preysler

Nacida el 20 de noviembre de 1981. Hija de Isabel y Carlos Falcó, aristócrata y financiero, marqués de Griñón. Es hoy en día una de las mujeres más mediáticas de España. Marquesa de Griñón, ganadora de MasterChef Celebrity, empresaria y colaboradora habitual de 'El Hormiguero'. Su boda con Íñigo Onieva en 2023 fue uno de los eventos sociales del año.

Ana Boyer Preysler

Nacida el 18 de abril de 1989. La benjamina, fruto del matrimonio con Miguel Boyer, ministro socialista en el Gobierno de Felipe González. Educada, reservada y con perfil más bajo que sus hermanos, se casó con el tenista Fernando Verdasco en 2017. Ganó, como su hermana, otro concurso de cocina, en este caso Bake off: famosos al horno. Reside entre Madrid y Doha y es madre de dos hijos.

L@s hij@s, ordenados por edad

1. Chábeli Iglesias – 3 de septiembre de 1971 (54 años)

2. Julio José Iglesias Jr. – 25 de febrero de 1973 (52 años)

3. Enrique Iglesias – 8 de mayo de 1975 (50 años)

4. Tamara Falcó – 20 de noviembre de 1981 (43 años)

5. Ana Boyer – 18 de abril de 1989 (36 años)

Los 8 nietos

Isabel tiene actualmente siete nietos, cuatro chicos y tres chicas:

• Chábeli Iglesias ha tenido 2 hijos: Alejandro y Sofía.

• Enrique Iglesias ha tenido 3 hijos con Anna Kournikova: Nicholas, Lucy y Mary.

• Ana Boyer ya tiene 3 hijos: Miguel, Mateo y Martín.

• Julio José y Tamara no tienen, por el momento (a octubre de 2025), descendencia.

Ordenados por edad

- Alejandro Altaba (hijo de Chábeli Iglesias): 23 años (enero de 2002).

- Sofía Altaba (hija de Chábeli Iglesias): 13 años (enero de 2012).

- Nicholas Iglesias (hijo de Enrique Iglesias): 7 años (diciembre de 2017).

- Lucy Iglesias (hija de Enrique Iglesias): 7 años (diciembre de 2017).

- Miguel Verdasco (hijo de Ana Boyer): 6 años (marzo de 2019).

- Mary Iglesias (hija de Enrique Iglesias): 5 años (enero de 2020).

- Mateo Verdasco (hijo de Ana Boyer): 4 años (diciembre de 2020).

- Martín Verdasco (hijo de Ana Boyer): 1 año (abril de 2024).