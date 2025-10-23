Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz se dispara este viernes: las horas prohibitivas con la nueva tarifa
Isabel Preysler posa junto a su hija Tamara.
Isabel Preysler posa junto a su hija Tamara. José Oliva / Europa Press

Isabel Preysler en breve: edad, altura, matrimonios, hijos, nietos...

La reina de corazones hace un recorrido vital por sus grandes amores en 'Mi verdadera historia'

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:23

Comenta

La publicación de sus memorias ha devuelto -si es que alguna vez no lo ha estado- a Isabel Preysler a la primera línea informativa en España. La reina de corazones hace un recorrido vital por sus grandes amores en 'Mi verdadera historia', donde no escatima detalles íntimos de su vida.

Una larga vida que arrancó en Manila (Filipinas) el 18 de febrero de 1951, por lo que María Isabel Preysler Arrastia (su nombre completo) ha cumplido ya 74 años, aunque no llegó a España hasta que con 18 años, sus padres quisieron alejarla de un romance con un hombre con fama de conquistador.

En España, ha vivido una vida intensa y pública, siempre en el foco, y el negocio, de las revistas del corazón. Aquí se ha casado cuatro veces: Julio Iglesias (matrimonio 1971–1979), Carlos Falcó (1980–1985) y Miguel Boyer Salvador (1987–2014) y mantuvo un sonado romance con Mario Vargas Llosa (2015-2022).

De sus matrimonios, Isabel Preysler ha tenido cinco hijos: Enrique Iglesias, Tamara Falcó, Chábeli Iglesias, Ana Boyer Preysler, Julio Iglesias Jr. y ocho nietos por el momento: Alejandro y Sofía, hijos de Chábeli con Christian Fernando Altaba; Nicholas, Lucy y Mary, de Enrique con la extenista Anna Kournikova y Miguel, Mateo y Martín, hijos de Ana Boyer con el tenista Fernando Verdasco.

Isabel Preysler ha vivido en España una vida de lujo, aunque ya procedía de una familia acomodada de Filipinas. Su padre, Carlos Preysler Pérez de Tagle, era delegado del Banco Español de Crédito en Manila y su madre, Beatriz Arrastia Reinares, era dueña de una agencia inmobiliaria.

A lo largo de su vida, se ha dedicado profesionalmente a la publicidad, profesionalmente al sector de la publicidad, como imagen de empresas como Porcelanosa, Suárez, Ferrero Rocher o Astor, con alguna aparición esporádica en programas y concursos de televisión.

Ha sido considerada una de las mujeres más elegantes de España por diversos medios nacionales como las revistas 'Mujer de Hoy', 'Hola' o 'Mía'.

Isabel Preysler, en breve

Nombre: María Isabel Preysler Arrastia.

Lugar de nacimiento: Manila (Filipinas).

Edad: 74 años (18 de febrero de 1951).

Altura: alrededor de 1,70 metros.

Matrimonios: Julio Iglesias (1971–1979), Carlos Falcó (1980–1985) y Miguel Boyer Salvador (1987–2014).

Hijos: Enrique Iglesias, Tamara Falcó, Chábeli Iglesias, Ana Boyer Preysler, Julio Iglesias Jr.

Libro de memorias: 'Mi verdadera historia'. Editorial Espasa. 336 páginas. 22,70 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  6. 6

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  7. 7 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  8. 8 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  9. 9 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  10. 10

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Isabel Preysler en breve: edad, altura, matrimonios, hijos, nietos...