Isabel Preysler en breve: edad, altura, matrimonios, hijos, nietos... La reina de corazones hace un recorrido vital por sus grandes amores en 'Mi verdadera historia'

La publicación de sus memorias ha devuelto -si es que alguna vez no lo ha estado- a Isabel Preysler a la primera línea informativa en España. La reina de corazones hace un recorrido vital por sus grandes amores en 'Mi verdadera historia', donde no escatima detalles íntimos de su vida.

Una larga vida que arrancó en Manila (Filipinas) el 18 de febrero de 1951, por lo que María Isabel Preysler Arrastia (su nombre completo) ha cumplido ya 74 años, aunque no llegó a España hasta que con 18 años, sus padres quisieron alejarla de un romance con un hombre con fama de conquistador.

En España, ha vivido una vida intensa y pública, siempre en el foco, y el negocio, de las revistas del corazón. Aquí se ha casado cuatro veces: Julio Iglesias (matrimonio 1971–1979), Carlos Falcó (1980–1985) y Miguel Boyer Salvador (1987–2014) y mantuvo un sonado romance con Mario Vargas Llosa (2015-2022).

De sus matrimonios, Isabel Preysler ha tenido cinco hijos: Enrique Iglesias, Tamara Falcó, Chábeli Iglesias, Ana Boyer Preysler, Julio Iglesias Jr. y ocho nietos por el momento: Alejandro y Sofía, hijos de Chábeli con Christian Fernando Altaba; Nicholas, Lucy y Mary, de Enrique con la extenista Anna Kournikova y Miguel, Mateo y Martín, hijos de Ana Boyer con el tenista Fernando Verdasco.

Isabel Preysler ha vivido en España una vida de lujo, aunque ya procedía de una familia acomodada de Filipinas. Su padre, Carlos Preysler Pérez de Tagle, era delegado del Banco Español de Crédito en Manila y su madre, Beatriz Arrastia Reinares, era dueña de una agencia inmobiliaria.

A lo largo de su vida, se ha dedicado profesionalmente a la publicidad, profesionalmente al sector de la publicidad, como imagen de empresas como Porcelanosa, Suárez, Ferrero Rocher o Astor, con alguna aparición esporádica en programas y concursos de televisión.

Ha sido considerada una de las mujeres más elegantes de España por diversos medios nacionales como las revistas 'Mujer de Hoy', 'Hola' o 'Mía'.

