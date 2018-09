Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk se casan

Gwyneth Paltrow y el productor y guionista Brad Falchuk tienen previsto pasar por el altar este fin de semana. Después de año y medio amenazando con casarse, la famosa pareja se dará el 'sí, quiero' en una ceremonia a la que no asistirán más que los íntimos (se asegura que no están invitados más de cincuenta personas) y que se celebrará en la casa que la protagonista de 'Shakespeare in Love' tiene en los Hamptons.

Será el segundo matrimonio para los dos y la forma de oficializar una relación que se inició hace ya cuatro años, aunque no anunciaron su compromiso hasta el pasado enero. Cuatro meses después, la pareja celebró una macrofiesta en Los Ángeles a la que acudieron más de cuatrocientas personas.

Gwyneth Paltrow ha estado casada y tiene dos hijos, Apple y Moses, con Chris Martin, líder de la banda de música Coldplay. Por su parte, Falchuk, que aporta otros dos niños al matrimonio, puso fin a una relación de dos décadas con una productora de televisión cuando la actriz se cruzó en su camino.