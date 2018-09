Guerra total entre la madre y la novia de Ronaldo

La guerra entre Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, y Georgina Rodríguez, novia del jugador de la Juventus de Turín, se recrudece después de que la primera subrayara con un 'me gusta' un demoledor comentario en las redes sociales acerca de la modelo aragonesa. «Georgina es muy falsa. Mira fijamente a las cámaras y finge un amor que es mentira. Quien tenga ojos en la cara y dos dedos de frente sabe que es la mujer más falsa con la que Ronaldo se ha relacionado. Oh, Cristiano, por amor a tus hijos, cambia por favor de mujer, que esa niñata ya ha probado que solo quiere fama y dinero. Tus hijos merecen una buena madre, que los ame de verdad». No es la primera crítica a su nuera que Aveiro respalda: lo hizo cuando la llamaron «vaca» en las redes sociales y al comentario «Solo busca quedarse con el dinero de CR7».