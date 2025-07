El Gobierno pide investigar si Lamine Yamal vulneró la ley de discapacidad en su fiesta de cumpleaños

Gabriel Cuesta Lunes, 14 de julio 2025, 20:14 Comenta Compartir

La ostentosa fiesta de Lamine Yamal por su 18 cumpleaños toma un cariz político. El Gobierno central ha pedido este lunes a la Fiscalía que abra una investigación para esclarecer si se vulneró la ley de discapacidad por una presunta contratación de personas con acondroplasia con motivo del guateque de la estrella del Barça.

La solicitud ha llegado a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, «Hemos solicitado a las instancias pertinentes que se abran las investigaciones pertinentes para saber qué ha pasado», ha explicado el director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco. Concretamente, ya se han dirigido a la Fiscalía y a la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, y también van a acudir al Defensor del Pueblo. En todo caso, Blanco ha insistido en que hay que respetar la presunción de inocencia hasta que se esclarezca lo sucedido.

Martín Blanco ha denunciado que la contratación de personas con este trastorno genético en fiestas es una práctica que «cosifica» y lleva «a épocas muy pretéritas, del Medievo». Además, ha mostrado su preocupación por el hecho de que personas famosas que influyen en la juventud recurran a ellas. «No somos bufones de nadie. Nos preocupa que una persona conocida que puede actuar como prescriptor de jóvenes haga un uso tan nocivo de estas personas para una fiesta privada», ha esgrimido.

Además, ha recordado que estas prácticas ya no deberían existir porque «están prohibidas por ley» aunque ha precisado que «muchas veces hay ayuntamientos que tampoco asumen que esto les interpela, a todas las administraciones». Por ello, ha destacado que con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se endurecerá el castigo contra estas prácticas, que pasarán a ser consideradas como «una infracción muy grave» conllevando sanciones de entre 600.000 y un millón de euros.

Al evento con el que Yamal estrenó la mayoría de edad acudieron sus compañeros de equipo y también streamers, influencers y reconocidos cantantes y artistas, como Bizarrap, Quevedo o Bad Gyal. Esta última pocas horas antes estaba actuando en Bilbao, en el BBK Live. El que no estuvo fue Nico Williams, que celebró su propio cumpleaños en Bilbao.

Fue la ADEE, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, la que desveló que en la misma fueron contratadas como entretenimiento personas afectadas por esta enfermedad. «La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal. Actuaremos por la vía legal y social», afirmaron en su perfil en la red social X.

«Nosotros vamos a hacer toda la pedagogía posible para que se comprenda qué implica someter a la mofa pública a seres humanos por razón de discapacidad», ha insistido Martín Blanco. En este contexto, el director de Discapacidad del Gobierno ha hecho un llamamiento a personalidades famosas como Yamal, que pueden ser «ídolos» para muchos jóvenes para que sean «aliadas» de la «cultura del respeto» hacia las personas con discapacidad.

Más polémicas

«Son influencers naturales de toda la juventud y todo el trabajo que se está haciendo por implementar una cultura del respeto a la diferencia se puede ir por los aires por un hecho como este», ha advertido. Martín Blanco ha puesto de relieve el trabajo que están haciendo desde el programa 'Pisadas de dignidad' con el cual quieren «rescatar» a personas con acondroplasia, muchas de ellas migrantes. «Vinieron a buscar una oportunidad laboral y de vivir en nuestro país, y los pusimos en una plaza a reírnos de sus cuerpos», ha denunciado.

No fue la única polémica que envolvió la celebración, que tuvo lugar en una mansión valorada en 40.000 euros en la localidad barcelonesa de Olivella, a 50 kilómetros de la ciudad condal. Terminó de día para el futbolista del Barça, al que se le vio en un coche sin cinturón de seguridad tras la fiesta. También se ha desvelado que contó con la presencia de chicas de imagen, una práctica que ha sido calificada de machista. La modelo Claudia Calvo, que decidió no ir, ha revelado que «a las que sí aceptaron les pidieron fotografías, les preguntaron si estaban solteras, color de pelo, talla de pecho… No Yamal, sino un intermediario».