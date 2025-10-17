Gabriel Rufián y Ester Expósito, sorprendidos bailando juntos en un 'after' El diputado y la actriz se conocieron en una discoteca de Madrid

Gabriel Rufián y Ester Expósito han sido pillados bailando bachata en un 'after' de Madrid. Las imágenes han corrido como la pólvora en redes sociales. Fueron grabadas por un grupo de personas que se encontraban en el mismo local.

Según cuentan medios como 'El Mundo', ambos se encontraron unas horas antes en una discoteca y entablaron conversación. Más tarde salieron juntos hasta acudir al 'after' en el que fueron grabados.

En el vídeo se puede ver a Rufián y a Expósito bailando la canción 'El malo', de Aventura. Ella aparece con un vestido blanco y el pelo recogido; él, con una camiseta negra de manga corta y pantalón gris.

La actriz se encontraba en Madrid por motivos profesionales relacionados con su última serie, 'Bandidos'. Mientras, Rufián había pasado la noche en la capital tras la sesión de control al Gobierno.

