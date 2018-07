«Franco no fue un caído más» Memoria. Gabino Abánades, frente a la necrópolis de la Almudena, en Madrid, que dirigió durante décadas. / Alberto Ferreras El enterrador del dictador, Gabino Abánades, está jubilado pero libre como un taxi para exhumarlo si le llaman. «Su sitio está en El Pardo», defiende ICÍAR OCHOA DE OLANO Jueves, 26 julio 2018, 23:06

Dicen que pocos en Europa saben tanto de camposantos e inhumaciones como él. Aun así, no le prejuzguen como un hombre mustio y tristón. «Me gusta la juerga, a mí me gusta todo. En este oficio, si llegas a casa y no cortas, te mueres». Eso sí, «no me asusta nada», avisa. Exjugador de pelota vasca, miembro de la asociación Amigos de la Boina, presidida en Bilbao por su amigo Alfredo Amestoy, y exdirector de los cementerios de Madrid y de sus servicios funerarios durante más de 40 años, el alcarreño Gabino Abánades dio sepultura a Francisco Franco. Hoy, ya jubilado, espera que el Gobierno de Pedro Sánchez le llame para encargarle su exhumación.

-«La muerte es el menor de todos los males», dijo Francis Bacon.

- En medio minuto se ha acabado todo. Las calamidades se padecen en vida.

- «Siempre son los demás los que se mueren», apostilló Marcel Ducham.

- Yo tengo bien presente que soy un mortal. Hay que aceptar nuestra naturaleza. Cuanto antes, mejor.

- «La muerte es dulce; pero su antesala, cruel», replicó Camilo José Cela.

- De dulce, nada.

- Usted sabe el cuádruple de difuntos que los tres juntos. ¿Qué concluye?

- Que la muerte es lo único que nos iguala a todos. Si pudiésemos comprar vidas, figúrese la que se montaría. A mí, desde luego, con esta me basta.

- ¿Recuerda la cara de su primer difunto?

- Los enterradores no vemos muchos. Ya están en la caja. Lo que más recuerdo es el incendio de la discoteca Alcalá 20. Fui uno de los primeros en llegar. El gobernador civil me avisó de inmediato. Abrí la puerta de la salida de emergencia y allí había un montón de chavales, algunos con el carné de identidad en la boca... Figúrese qué últimos momentos los de esas criaturas.

- 23 de noviembre de 1975. ¿Fue el cénit de su carrera profesional?

- Bueno, fue el enterramiento de una persona relevante, el de Francisco Franco. Tuvo protocolo, otra solemnidad, pero fue uno más.

- Tenía solo 29 años. ¿Le impresionó ver a Franco rígido e inerte?

- Ni yo ni nadie le vimos cuando le metimos en el hoyo. Nadie abrió el féretro.

- ¿Y si les dieron gato por liebre?

- Se presupone que está ahí... ¡Dónde va a estar!

- Ahora, 43 años después, el enterrador podría convertirse en el desenterrador. ¿Quiere estar allí de nuevo?

- Si me necesitan, de mil amores.

- El desalojo del dictador del Valle de los Caídos, ¿es un sacrilegio?

- Yo no interpreto ninguna exhumación como un sacrilegio. Lo es si se hace sin autorización de quien corresponde o sin una orden judicial.

- Desde el punto de vista técnico, ¿la operación entraña alguna dificultad?

- Ninguna. Hacen falta unos canteros para levantar la lápida de 1.500 kilos y cuatro enterradores. Como mucho, llevaría hora y media.

- ¿Y en euros?

- Depende del féretro que le quieran poner. Sin contar eso, una exhumación normal suele costar entre 5.000 o 6.000 euros.

- Su ocupante, ¿estará reconocible?

- Seguramente. Hay dos factores que favorecen la conservación. Una, que fue embalsamado; y dos, que apenas entra el calor y el frío en la cripta en la que está.

- Como cristiano católico, ¿sospecha que estará en el cielo o en el infierno?

- En el infierno habrá muchas personas que han matado o han provocado que se mate a mucha gente, y aquí no hablamos de eso, sino de una guerra civil con dos bandos.

- Sus restos, ¿deberían quedarse donde están?

- No debe contemplarse a Franco como un caído más. Si está allí es porque en su día así lo decidó el Gobierno, pero su sitio está en el cementerio de El Pardo, donde descansa su esposa. Allí tiene su sepultura.

Espeleólogo y 'sorayista'

- Además de especialista en sepelios, es alcalde por el PP de Sacecorbo, un pueblo de Guadalajara de apenas 130 habitantes, vecino del que nació. ¿Qué les ha prometido?

- Me he dedicado a arreglar sus cuentas, que estaban sin hacer dede 2004, y ahora estoy tratando de conseguir alguna subvención para una zona de interpretación de la mejor cueva con estalactitas y estalagmitas de toda Castilla La Mancha.

- ¿Duele el duelo por el 'marianismo' muerto?

- Ojalá me equivoque, pero creo que a España le habría beneficiado que hubiera seguido hasta el final. Lo de Cataluña va de mal en peor.

- Casado, ¿le da la vida?

- Creo que será capaz de poner orden en los desfalcos de este país, empezando por los del PP. Aunque a mí la vicepresidenta me gustaba un montón como gestora.

- Para su fin de fiesta, ¿ha previsto tierra o fuego?

- Aún no lo he decidido. Probablemente, me incineraré.