Urgente Detenido el hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
Dulceida, en una edición pasada de LOS40 Music Awards. Luca Piergiovanni / EFE

Los famosos que asisten a la gala LOS40 Music Awards 2025 en Valencia: de Belén Esteban a Dulceida

Destacadas personalidades del mundo de la moda, la televisión y reconocidos creadores de contenido pasarán por la alfombra roja

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:51

El Roig Arena es el escenario elegido para acoger la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025. Durante la ceremonia se entregarán los galardones a Mejor Artista, Mejor Canción, Mejor Álbum, Artista Revelación y Premio Golden Music Awards. Promete ser una ceremonia de fuertes emociones, donde se vivan momentos señalados y discursos emotivos.

Algunos de los artistas confirmados son Rosalía, Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia Mernes, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh y Yorghaki y De la Rose.

Uno de los momentos más esperados de la noche será cuando la cantante Rosalía presente por primera vez en directo su cuarto disco, 'Lux'.

Además, el evento reunirá a destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y a reconocidos creadores de contenido. Entre ellos, Plex, Chiara Ferragni, Olivia Baglivi y Martina Cariddi, Lola Lolita, Dulceida, Belén Esteban, María Patiño, Anabel Pantoja, Karla Sofía Gascón, Ana Peleteiro, Aron Piper, Samantha Hudson, Sofía Surfers, Carmen Jordá, Marta Díaz, Benita, Susana Bicho, Violeta Mangriñán, Paula Gonu o Peldanyos.

