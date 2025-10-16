La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

Joaquina Dueñas Jueves, 16 de octubre 2025, 10:16 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

El pasado sábado 11 de octubre, conocíamos el fallecimiento de Diane Keaton. Una muerte inesperada para su legión de admiradores que inmediatamente llenó las redes sociales de mensajes de condolencias. Ahora, su familia ha querido agradecer las muestras de cariño con un comunicado remitido a la revista 'People' en el que también han detallado la causa del deceso de la afamada actriz. «La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre», han transmitido.

Además, han querido honrarla recordando las causas con las que la oscarizada intérprete estaba profundamente comprometida: «Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado», han expresado.

Según revelaron a la revista estadounidense desde el entorno de Keaton tras su fallecimiento, su salud se había deteriorado «repentinamente» en los últimos meses por lo que su muerte fue «inesperada», «especialmente para alguien con tanta fuerza de espíritu». La misma fuente detalló que «en sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad». De hecho, «ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo».

El comunicado con el que se informa de la causa del fallecimiento está firmado por la familia de la actriz, sin más detalles, si bien se entiende que está suscrito por sus dos hijos, Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001. Pasados los 50, la también directora y productora, decidió convertirse en madre soltera. «No pensé que algún día estaría preparada para ser madre», contó en una entrevista al 'Ladies' Home Journal' en 2008. «La maternidad no era un impulso que no pudiera resistir, era más bien una idea que había estado rondando en mi mente durante mucho tiempo. Así que me lancé», relató.

La ganadora de dos Globos de Oro crio a sus hijos fuera de foco mediático. «No les interesa lo que hago, lo cual considero muy sano. Llevamos una vida relativamente normal, bueno, más o menos normal», contó a 'People' en 2007. Unos años después, en 2012, expresó su miedo a no poder acompañar a sus hijos a medida que se hacía mayor en una entrevista con la AARP (American Association of Retired Persons), una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a las personas mayores de 50 años a mejorar su calidad de vida. «Soy muy consciente de que mi padre murió a los 68 años, y mi madre tenía poco más de 70 años cuando su cerebro empezó a fallar», recordó. «Cuando pienso en mis hijos de 20 y 30 años, y en mí de 70 y 80, me preocupa, sin duda», comentó. «Quiero estar ahí para ellos. Quiero que mi cuerpo y mi mente se mantengan fuertes y compartir todas estas lecciones de vida. Pero también sé que necesitan la libertad y la independencia para aprender por sí mismos», reflexionó.

Finalmente, Diane Keaton ha fallecido a los 79 años dejando devastados a sus dos hijos, Dexter, de 29 años (cumplirá 30 en diciembre), que estudió tecnología veterinaria y se casó en 2021; y Duke, de 25, cantante, que ha lanzado ya su primer single. Los dos serán los responsables de gestionar la herencia que ha dejado su madre, conocida, además de por su prolífica y exitosa carrera en la industria del cine, por su afición a la arquitectura que la llevó a adquirir mansiones que rehabilitaba para vender posteriormente. Una fortuna estimada en unos 100 millones de dólares.