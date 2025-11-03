El exjugador del Valencia CF Mario Suárez y Malena Costa anuncian que esperan su tercer hijo La pareja se convertirá en los próximos meses en familia numerosa

Sara Bonillo Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025

Malena Costa y Mario Suárez no pueden esconder su felicidad. Tras varias de rumores, la pareja ha confirmado que están esperando su tercer hijo. Lo han hecho a través de redes sociales junto a una imagen en la que aparece Malena con una incipiente barriguita y acompañada de su marido, sus dos hijos, Matilda, de nueve años, y Mario, de ocho, que pronto se convertirán en los hermanos mayores de la familia.

«Baby 'M' is coming...», ha escrito la modelo en una publicación de Instagram, donde, sin revelar el sexo del bebé, sí que ha dejado claro que seguirá la tradición de que empiece por la letra M.

El exfutbolista y la modelo se conocieron en 2012, poco después de que ella terminara su relación con Carles Puyol. Cinco años después se dieron el 'sí quiero' en 2017 en una boda secreta en Mallorca organizada por el deportista. Malena acudió a la ceremonia pensando inicialmente que se trataba de una fiesta de cumpleaños.

Fue al llegar al lugar del enlace cuando se dio cuenta de que todo estaba listo para casarse. Desde que formalizaron su relación forman una de las parejas más sólidas y discretas del panorama del corazón.

En la actualidad, ella compagina su labor como modelo e influencer. El exdeportista, por su parte, ejerce su carrera profesional como director deportivo y comentarista en medios de comunicación.

El paso de Mario Suárez por el Valencia CF

Mario Suárez jugó en el Valencia CF en la temporada 2016-2017 llegando cedido desde el Watford FC. Aunque tuvo algunos momentos destacados al principio, como un doblete en el Molinón, su rendimiento no fue el esperado y se convirtió en actor secundario tras la irrupción del joven canterano Carlos Soler en el mes de febrero. Al final de la temporada, el club no ejerció la opción de compra y su cesión no se renovó.