El exjugador del Valencia que dilapidó todo su dinero: «Soy un juguete roto»

Óscar Téllez formó parte del Valencia CF en la temporada 1998-99, aunque gran parte de su carrera la realizó en el club de su corazón, el Alavés. Se retiró de forma prematura a los 30 años pese a llegar a ser internacional con la selección española y pasó de ser millonario a vivir de una forma mucho más austera.

Este jueves ha estado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y ha repasado lo que le ocurrió tras decir adiós al fútbol: «Dejo de estar en el club de mi vida, el Alavés, porque acabo estresado. Un año antes tuve bastantes problemas con un personaje que vino al fútbol español que se llama Piterman».

Téllez tuvo claro cuál fue su principal problema: «Soy un juguete roto. No preparo mi salida. Yo empresario no, podía seguir en el mundo del fútbol pero no lo hice. Yo estaba diseñado para entrenar, jugar al fútbol y no sabía hacer nada más. Luego cuando la necesidad te aprieta sabes que puedes hacer muchas cosas más.»

Aún así, considera que de jugador no tuvo un gasto desmedido: «No tenía grandes excesos, es una profesión en la que te debes cuidar. A niveles de gasto vives desahogado. Me daba caprichos, coches».

Pese a ello, a Téllez no le ha importado ponerse a trabajar en otros sectores muy diferentes: «Estuve en el aeropuerto, fue muy sonado porque hice un documental. Encantado de la vida. Luego subí en un trailer, ahora trabajo en la empresa PepsiCo. El nivel de vida es distinto pero yo soy feliz. No puedo vivir así pues vivo así».

Eso sí, está satisfecho con su vida actual: «Por mi mala gestión ha destruido hasta mi matrimonio. Lo único que me puedo arrepentir es no haber dejado alguna base a mis hijas. Pero creo que soy más feliz ahora que cuando jugaba. Sé de excompañeros que están muy mal».

Como futbolista, tuvo grandes años en el Alavés, con el que llegó a disputar como titular la final de la Copa de la UEFA en 2001 contra el Liverpool. Piterman, expresidente del conjunto babazorro, le apartó en 2005 y rescindió su contrato.

