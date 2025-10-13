El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10» La presentadora valenciana comparte su experiencia en el nuevo local de moda de la ciudad

El mapa gastronómico de Valencia no deja de crecer. Cada semana aparecen nuevos locales que buscan hacerse un hueco en una ciudad. Y si hay uno que lo ha conseguido, ese es Alegal, nuevo restaurante de Dani García en Valencia del que todo el mundo habla y que todos quieren probar.

La última en hacerlo ha sido la presentadora valenciana Carmen Alcayde, quien no dudó en compartir en redes sociales su «increíble» experiencia en el local. «Estoy súper emocionada porque voy a probar el restaurante del que todo el mundo habla últimamente», comienza diciendo la influencer en un reel publicado en Instagram.

Nada más entrar, la periodista se encontró con una sala exclusiva en la que puedes tomarte algo antes o después de cenar. Una vez atravesó ese espacio, se encontró con la sala principal: el restaurante, que estaba abarrotado de gente. «Mirad qué preciosidad», decía Carmen emocionada.

Según explicaba Alcayde, el local también cuenta con una zona súper exclusiva con salas privadas para aquellas personas que deseen más intimidad. Después de deleitarse con la decoración del local, Carmen tomó asiento para empezar con el mejor momento: la comida.

Para empezar, la valenciana pidió un foie, que según explicaba «parecía sacado de una película Disney»; luego, la especialidad de la casa con aguacate y unos langostinos con una salsa, que según Carmen «estaban para chuparse los dedos».

A continuación, le sirvieron un brioche de chorizo con huevo frito que, según explicaba, «estaba para chuparse los dedos». A continuación, pidió una pluma ibérica que, según explica, «con un vino tinto entra sola». Una experiencia gastronómica que Carmen aconseja sin dudarlo. «Está todo buenísimo, lo recomiendo, es un 10», concluye diciendo.

Este local está ubicado en la Avenida del Puerto, número 1, en Valencia, en los antiguos cines Aragón. El precio medio se sitúa entre los 40 y 50 euros por persona.