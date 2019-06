El exbatería de Guns N'Roses se apuñala en el vientre Steven Adler, exbatería de la banda de rock Guns N'Roses. / R. C. Steven Adler, que dejó la banda por su adicción a las drogas, está hospitalizado Viernes, 28 junio 2019, 23:59

El exbatería de la banda de rock Guns N'Roses, Steven Adler, se encuentra ingresado en un hospital de Los Ángeles por una herida por apuñalamiento en el estómago que presuntamente se habría provocado él mismo. Las lesiones del músico no revisten gravedad, si bien no es la primera vez que se ve involucrado en lo que parece un intento de suicidio, el tercero a sus 54 años. Según el portal 'TMZ', las autoridades policiales recibieron un aviso sobre las 06.30 horas del jueves que alertaba de que una persona se había apuñalado. Cuando los agentes y el equipo de sanitarios se personaron en el domicilio donde se había producido la llamada, se encontraron con que el herido era Adler. El batería fue despedido de la banda que compartía con Axl Rose, Izzy Stradlin, Slash y Duff McKagan en 1990 por su adicción a las drogas. En una entrevista en 2011, confesó que había intentado suicidarse en dos ocasiones. «Era muy miserable. Todo por lo que había trabajado a lo largo de mi vida se había alejado de mí y fueron las personas con las que había trabajado quienes se volvieron en mi contra. No sabía qué hacer», dijo entonces.