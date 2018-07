La etiqueta 'eco' inclina la balanza Un cartel limita el acceso a la ciudad alemana de Stutgart al transporte colectivo y los coches eléctricos. / EFE P. PEREA Sábado, 28 julio 2018, 00:04

Virginia, que vive en las afueras de Madrid y trabaja en el centro, tiene un coche de 13 años con el que se desplaza cada día a la oficina. Como no puede dejarlo en la calle porque la ordenación de aparcamiento limita la estancia máxima a hora y media «y a unos precios salvajes», paga 190 euros al mes por meterlo en un parking privado. Ahora sopesa comprarse un eléctrico, «porque me dejarían aparcar gratis en cualquier zona, utilizar los accesos rápidos y circular por donde me dé la gana». Muchos como ella, sin una particular conciencia medioambiental, se plantean dar el gran salto a la energía limpia.

Espoleada por estas normativas 'eco' que se repiten en todas las grandes ciudades, Renault trabaja ya en el desarrollo de un vehículo eléctrico para ciudadanos como Virginia y también para lo que Jesús Presa, director de comunicación de la marca, llama «el reparto de último kilómetro», es decir, la distribución de paquetería por el centro de las ciudades con cero emisiones. Pero hay varios inconvenientes. El primero, que un coche eléctrico cuesta entre un 20 y un 30% más que el equivalente en gasolina. Y sus baterías son carísimas: la de un Renault Zoe, el coche eléctrico más popular y barato, vale 14.000 euros. «¿Qué pasará cuando esa batería se rompa? ¿Quién va a pagarla? ¿Cómo se recicla? Antes había ayudas públicas a la compra de eléctricos, pero las han quitado, sin más», señala el periodista especializado Manu Cortés.

Por otra parte, las autonomías reales de los eléctricos no pasan, en ningún caso, de los 300 kilómetros, por más que las homologaciones estiren esas cifras en condiciones ideales. «Los ingleses han acuñado el término 'range anxiety' para definir el estado de angustia permanente del conductor de un vehículo eléctrico al ver que no va a llegar a su destino», añade Cortés. «Nos dicen que el futuro es eléctrico, pero eso será dentro de treinta años. Cuando se fabrique una batería que pese 40 kilos y no los 400 de las actuales para mover un coche normal; tengan una autonomía real de 600 kilómetros; se recarguen totalmente en una hora y al 80% en veinte minutos, y exista una red de electrolineras adecuada, estaremos hablando de la realidad del eléctrico. Mientras tanto, seguirán siendo una quimera», zanja.

Los coches híbridos piden también paso, aunque su carácter ecológico es discutible: tienen dos motores en vez de uno, lo que significa que su fabricación ha requerido más energía y exigirá un gasto mayor en reciclado al final de su vida útil; obliga a transportar mucho más peso y en 'modo gasolina' gasta más combustible que uno convencional; precisa más mantenimiento y cuesta bastante más... Pero todo vale para obtener una etiqueta 'eco' que permita eludir las limitaciones municipales.