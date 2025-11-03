Una estrella de la Premier League y una reconocida actriz de Hollywood, en un restaurante de Valencia Ambos asistieron a la celebración del Valencia Digital Summit (VDS) en la ciudad

Valencia continúa ganando relevancia en el ámbito global de la tecnología y la innovación. Hace dos semanas, la ciudad acogió la octava edición del Valencia Digital Summit (VDS), que se celebró los días 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este evento internacional reunió a más de 12.000 personas de 120 países, consolidándose como uno de los encuentros tecnológicos más importantes de Europa.

A la cita acudieron líderes clave de la innovación y responsables de la toma de decisiones, como Sol Campbell, el legendario ex capitán de la selección de Inglaterra, campeón de la Premier League y actual líder en tecnología deportiva, y Kelly Rutherford, actriz e inversora de Hollywood conocida por su papel en la serie 'Gossip Girl'.

Durante su estancia en Valencia, ambos disfrutaron, junto a los demás asistentes, de un almuerzo en el restaurante Contrapunto de Les Arts, donde estrecharon lazos y compartieron experiencias y aprendizajes a lo largo de sus carreras.

Tanto Campbell como Rutherford forman parte del perfil de inversores no tradicionales que empieza a consolidarse en este tipo de citas. Figuras mediáticas que están desplegando capital en proyectos tecnológicos de alto potencial, muchos de ellos aún en fases tempranas.

Ubicado en el corazón de la Ciudad de Las Artes y las Ciencias, en la planta baja del Palau de Les Arts Reína Sofía, el Restaurante Contrapunto ofrece una experiencia gastronómica que, de la mano de Gourmet Catering & Eventos, trasciende lo cotidiano. El chef ejecutivo Pablo Ministro, acompañado por el equipo de jóvenes talentos que trabajan en la cocina del restaurante, son los encargados de diseñar la propuesta gastronómica que está en constante evolución y que une tradición y nueva cocina de mercado.

Basada en los productos mediterráneos y con pequeños guiños a otras culturas, tienen especial protagonismo los alimentos de temporada. El local cuenta con un espacio interior y una zona exterior Lounge Chill out con unas vistas privilegiadas para disfrutar del paisaje arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.