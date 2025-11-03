Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón
Restaurante Contrapunto de Les Arts. L.P

Una estrella de la Premier League y una reconocida actriz de Hollywood, en un restaurante de Valencia

Ambos asistieron a la celebración del Valencia Digital Summit (VDS) en la ciudad

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Valencia continúa ganando relevancia en el ámbito global de la tecnología y la innovación. Hace dos semanas, la ciudad acogió la octava edición del Valencia Digital Summit (VDS), que se celebró los días 22 y 23 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este evento internacional reunió a más de 12.000 personas de 120 países, consolidándose como uno de los encuentros tecnológicos más importantes de Europa.

A la cita acudieron líderes clave de la innovación y responsables de la toma de decisiones, como Sol Campbell, el legendario ex capitán de la selección de Inglaterra, campeón de la Premier League y actual líder en tecnología deportiva, y Kelly Rutherford, actriz e inversora de Hollywood conocida por su papel en la serie 'Gossip Girl'.

Durante su estancia en Valencia, ambos disfrutaron, junto a los demás asistentes, de un almuerzo en el restaurante Contrapunto de Les Arts, donde estrecharon lazos y compartieron experiencias y aprendizajes a lo largo de sus carreras.

Tanto Campbell como Rutherford forman parte del perfil de inversores no tradicionales que empieza a consolidarse en este tipo de citas. Figuras mediáticas que están desplegando capital en proyectos tecnológicos de alto potencial, muchos de ellos aún en fases tempranas.

Restaurante Contrapunto Les Arts

Ubicado en el corazón de la Ciudad de Las Artes y las Ciencias, en la planta baja del Palau de Les Arts Reína Sofía, el Restaurante Contrapunto ofrece una experiencia gastronómica que, de la mano de Gourmet Catering & Eventos, trasciende lo cotidiano. El chef ejecutivo Pablo Ministro, acompañado por el equipo de jóvenes talentos que trabajan en la cocina del restaurante, son los encargados de diseñar la propuesta gastronómica que está en constante evolución y que une tradición y nueva cocina de mercado.

Basada en los productos mediterráneos y con pequeños guiños a otras culturas, tienen especial protagonismo los alimentos de temporada. El local cuenta con un espacio interior y una zona exterior Lounge Chill out con unas vistas privilegiadas para disfrutar del paisaje arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  5. 5

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  6. 6

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una estrella de la Premier League y una reconocida actriz de Hollywood, en un restaurante de Valencia

Una estrella de la Premier League y una reconocida actriz de Hollywood, en un restaurante de Valencia