El emotivo mensaje de despedida de Jorge Sanz a su expareja El actor ha dedicado unas palabras a la madre de su hijo Sábado, 26 enero 2019, 21:30

El actor Jorge Sanz ha reaccionado al fallecimiento de la que fuese su pareja, la actriz Paloma Gómez, que se dio a conocer en el mundo del cine como protagonista de la película 'Valentina' (1982). La intérprete ha muerto a la edad de 47 años por causas sin confirmar. Gómez debutó en la gran pantalla junto a Jorge Sanz en una película protagonizada también por Anthony Quinn. Ambos tuvieron un hijo juntos, Merlín, algo que Sanz ha recordado en redes sociales.

Hoy te has ido, pero me diste el mayor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita«, ha señalado en un post de instagram el actor que mantenía una buena relación con su expareja. Tras protagonizar los dos 'Valentina' la actriz no volvió a coincidir con Sanz hasta veinticinco años después, en las tablas del teatro, convirtiéndose en pareja del actor durante años. Gómez no se prodigó en exceso en la gran pantalla a pesar de la trascendencia de su papel como 'Valentina' pero sí participó en series de televisión como 'Aída', 'Física o química', 'Hospital central', '18' o 'SMS, sin miedo a soñar'.