Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Martínez Mus, nuevo vicepresidente del Consell
Blake Lively y Ryan Reynolds. EP

Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

El director pedía 400 millones de dólares a la pareja de actores por difamación

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Tras su desestimación inicial el pasado mes de junio, la contrademanda que Justin Baldoni presentó el pasado mes de enero contra Blake Lively y Ryan Reynolds con la que reclamaba 400 millones de dólares a la pareja por difamación y extorsión ha sido oficialmente desestimada, al igual que la de 250 millones contra el 'New York Times' también por difamación.

El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, ha emitido el fallo después de que el director de 'Romper el círculo' renunciara a presentar una demanda enmendada. El magistrado ha señalado que a mediados de octubre se puso en contacto con todas las partes para advertirles de que dictaría una sentencia definitiva para concluir el caso, después de que solo Lively hubiera respondido.

Los letrados de Baldoni han explicado al medio 'Page Six', que adelantaba la información, que están centrados en el próximo juicio contra la actriz, que se celebrará en marzo de 2026, por lo que optaron por no presentar una demanda enmendada para poder apelar. Por su parte, Lively ha pedido que permanezca activa su solicitud de honorarios legales, un requerimiento que ha sido atendido por el juez que supervisa el caso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  3. 3

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  6. 6

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  7. 7 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  8. 8 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  9. 9

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia
  10. 10

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds