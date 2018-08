Demi Lovato, ingresada desde el 24 de julio por una sobredosis, ha reconocido en un comunicado que no ha superado su dependencia de las drogas. «Siempre he sido transparente sobre mi viaje con la adicción. Esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho», admite la cantante estadounidense, de 25 años. «Sigo luchando».