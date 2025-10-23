Cuántos maridos ha tenido Isabel Preysler

A. Pedroche Jueves, 23 de octubre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Isabel Preysler ha presentado sus memorias 'Mi verdadera historia'. En ellas la reina de corazones hace un repaso de todas las relaciones y desventuras amorosas que ha tenido a lo largo de sus 74 años. «Lo que más me ha importado es lo que piensen mi familia y mis amigos», ha reconocido sobre las reacciones que pueda provocar su obra. En la presentación ha estado acompaña en todo momento por su hija Tamara Falcó que, con mucho cariño, cogía su mano mientras Isabel hablaba ante los medios.

El primero de sus amoríos le llegó bien jovencita. Isabel Preysler vivía e Filipinas. Nació en el seno de una familia acomodada de Manila. Con 18 años sus padres decidieron que lo mejor para ella era que viniera a España. Sin embargo, ella no quería ya que se había enamorado de Maximo «Junie» Kalaw. Era un empresario y estaba considerado un «playboy» de la época en Manila. «Vine con 18 años sin ganas porque yo tenía un noviete filipino que a mis padres no les gustaba absolutamente nada. Había un cura que venía a casa todas las semanas y mi madre le hizo hablar conmigo porque mis padres habían decidido mandarme a Madrid. Me dijo 'si dentro de dos años sigues enamorada y te quieres casar con él, yo lo haré, pero primero vete a España'. Y así hice, me vine a España», ha señalado en alguna ocasión.

Con apenas 20 años y ya instalada en España, conoció a Julio Iglesias en una fiesta. Se casaron en 1971, aunque para Isabel aquel fue un día muy triste. «Probablemente sea una de las mujeres que más ha llorado en su boda. A los 20 años, recién estrenada mi independencia y mi libertad en el Madrid de los setenta, al que acababa de llegar y era para mí un mundo nuevo lleno de diversiones y aventuras, el matrimonio y la maternidad no entraban en mis planes», escribe. «Sin embargo, yo estaba embarazada, Julio y yo íbamos a ser padres y en aquella época no existía otra posibilidad», confiesa.

Se convirtieron en una pareja muy mediática y acapararon los focos de toda la prensa del corazón. Sin embargo, las infidelidades del cantante acabaron con un matrimonio que, por aquel entonces, ya tenía tres hijos en común. Dos años después se volvió a casar. En esta ocasión con Carlos Falcó, de quien dice que «fue fundamentalmente un hombre lleno de bondad que procuró, a lo largo de toda su vida, hacer feliz a la gente que le rodeaba. Los que tuvimos la suerte de conocerlo no le olvidaremos nunca». Con él tuvo a su hija Tamara.

Sin embargo, Isabel Preysler sería infiel al marques de Griñón con el entonces ministro de Economía socialista Miguel Boyer. Pese a que su romance comenzó cuando ella todavía estaba casada, tras su divorcio decidieron no esconderse más. En sus novelas Isabel reconoce que Boyer fue el amor de su vida. Junto a él concibió a su hija menor Ana.

La pareja permaneció junta hasta la muerte de él en 2014. Fue su relación más larga. Pasaron 26 años de amor. Un año después del fallecimiemnto de Boyer, la filipina comenzó una relación sentimental con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. No se casaron nunca y terminaron en 2022.