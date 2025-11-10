Cayetano Rivera sufre un accidente de coche y da positivo en la prueba de alcoholemia Afortunadamente el diestro no sufrió heridas al saltar los airbags, aunque el vehículo y la vía pública sí que sufrieron daños de consideración

Sara Bonillo Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:59 | Actualizado 12:26h.

El torero Cayetano Rivera sufrió un accidente de tráfico este domingo a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando el conductor, que excedía la velocidad, perdió el control del coche y estrelló su furgoneta en una rotonda, provocando el derribo de una palmera.

Fuentes policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras la voz de alarma. A su llegada, Cayetano se habría sometido a la prueba de alcoholemia y, según informan desde el diario ABC, habría dado positivo.

Afortunadamente el diestro no sufrió heridas al saltar los airbags, aunque el vehículo y la vía pública sí que sufrieron daños de consideración.

