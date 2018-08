David Bustamante y Amaia Montero protestan Amaia Montero fue acusada de cantar «ebria o medicada». / r. c. David Bustamante se queja de ser cuestionado. Amaia Montero siente que le han hecho 'bullying' ARANTZA FURUNDARENA Martes, 28 agosto 2018, 01:50

No es país para artistas. Así debería titularse la famosa película de haberse rodado en España. Es lo que piensan David Bustamante y Amaia Montero, dos cantantes que se sienten maltratados por una parte de sus paisanos. Busta está harto de que le cuestionen. Montero va más allá y califica de «acoso» las constantes críticas que recibe. No están acostumbrados a cantar juntos, pero en lo relativo a las quejas David y Amaia componen un afinado dueto. Ahora que se acaba de apagar la voz de Aretha Franklin, ellos han alzado las suyas para pedir respeto al respetable. Ambos se ven a sí mismos como la diana de todos los dardos.

Mientras la popularidad de Paula Echevarría ha seguido subiendo como la espuma al margen de su ruptura con Bustamante, en él se ha producido una especie de antes y después. Por un lado, ha sido el más votado en el concurso de TVE 'Bailando con las estrellas', lo que demuestra que aún sigue teniendo muchos adeptos. Por otro, sin embargo, se ha visto involucrado en episodios muy desagradables, como las pedradas que le lanzaron en Elche y le obligaron a suspender temporalmente el concierto.

El cántabro actuó el sábado por la noche en la localidad de Huelma (Jaén) y aprovechó que el público remaba a favor para desahogarse... «Parece que tengo que hacer más, que siempre estoy cuesta arriba, que siempre estoy cuestionado -declaró desde el escenario-. Durante 17 años siempre hay polémica, siempre sacan mierda, con perdón de la palabra, y uno ya está cansado y lo único que tiene ganas es de cantar. Es lo único que he hecho. Cantar desde hace 17 años. Me gustaría que me dejaran hacerlo de una forma más tranquila, como hacen los demás, sin tener tantos impedimentos...».

«Esto no pasa en Latinoamérica», dice la antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh

Pero no todos los demás pueden cantar de una forma tranquila como dice Bustamante. Amaia Montero, por ejemplo, siente que a ella tampoco la dejan en paz. A comienzos de junio la acusaron de haber actuado «ebria o medicada» en las fiestas de Renedo de Piélagos (Cantabria). Y desde entonces las críticas no han cesado. No solo por su forma de estar sobre un escenario sino también por los retoques estéticos a los que supuestamente se ha sometido. En una entrevista que hace unos días publicaba el 'Faro de Vigo', la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se quejaba de que «solo se habla de lo malo y no de lo bueno».

«Este país es bastante duro»

Tras actuar en la Semana Grande de San Sebastián, donde presentó su cuarto disco en solitario, 'Nacidos para creer', y se mostró «feliz de volver a casa», la cantante donostiarra asegura que ya ha «pasado página» con respecto a la polémica. Pero también califica lo que ha vivido de «acoso, bullying o lo que sea». Montero no se explica el origen de la controversia pero sí está segura de que «esto solo me ha ocurrido en España. He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero este país a veces es bastante duro». En eso coincide con Bustamante. Y probablemente con Joaquín Cortés, que se ha pasado años asegurando que este no es país para artistas... nacionales. Una versión actualizada del viejo refrán: nadie es profeta en su tierra.