Cañizares, en uno de sus partidos con el Valencia. Miguel Riopa

Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»

El exguardameta contó la propuesta que recibió por parte del exministro

J.Zarco

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 01:00

Santiago Cañizares acostumbra a desvelar anécdotas de su vida privada durante sus intervenciones como analista deportivo. La última la contó el pasado sábado en 'Tiempo de juego' de la Cadena COPE, cuando desveló la propuesto que recibió por parte del exministro José Luis Ábalos.

«Estaba yo comiendo en un restaurante en la carretera de Madrid. Cuando entro allí había un despliegue de la leche y le digo al jefe: '¿Qué pasa aquí hoy'», señaló Cañizares. El dueño del jefe en ese momento le contestó que «los políticos...».

«Entonces cuando acabo de comer me voy a levantar y viene un guardaespaldas y dice: 'mira el señor Ábalos está aquí dentro, te quería saludar, por favor si puedes entrar aquí al salón'», desveló el exportero del Valencia CF.

Sin embargo, rechazó la invitación: «No, tengo mucha prisa. Tengo que llegar a Valencia y llego tarde'. Y me levanté y me fui, no quise entrar», aseguró. «Era un pelín ya sospechoso, pero sobre todo lo que no soporté es esa prepotencia de decir 'no, estamos en el salón privado, aquí todo el mundo está incómodo, con gente aquí y guardaespaldas viendo cómo comemos y encima levántate que es que te quiere saludar y pasa ahí'», aclaró.

El exguardameta también fue noticia hace unos días ya que anunció que en las próximas semanas se casará con su pareja Noemí después de que iniciaran su relación hace 5 meses.

