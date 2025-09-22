El llamativo cambio físico de Antonio Tejado antes de enfrentarse a 28 años de cárcel El sobrino de María del Monte está a la espera de que se fije la fecha del juicio por el asalto a la casa de su tía

A la espera de que se fije la fecha del juicio por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, y tras el duro varapalo que ha supuesto que los abogados de su tía hayan presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para él por considerarlo el «cerebro» del violento asalto a su vivienda, Antonio Tejado continúa cumpliendo su cita con la Justicia.

El ex de Rosario Mohedano se ha presentado ante el juez para firmar y lo ha hecho con un llamativo cambio físico que no ha pasado inadvertido y que refleja que no están siendo momentos fáciles para él. Y es que después de aumentar considerablemente de peso a raíz de su detención como presunto autor intelectual del robo en la residencia de su tía, Tejado ha aparecido visiblemente más delgado y presumiendo de músculo y de un trabajado cuerpo.

Ampliar Antonio Tejado, en marzo y en septiembre. LP

Lo que no ha cambiado es su actitud ante las cámaras, haciendo oídos sordos a las peticiones para que exprese su opinión sobre la petición de cárcel por parte de su tía, después de que su entorno haya revelado que «está destrozado» y que siga manteniendo que es inocente de los delitos de los que se le acusa.

