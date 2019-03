El cantante Miguel Bosé se está afianzando como uno de los personajes más críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como demostró ayer con un polémico tuit en el que le critica duramente: «Pedro Sánchez, por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?».