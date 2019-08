Bilbao anula el concierto de C. Tangana por sus letras machistas El rapero C. Tangana. LAS PROVINCIAS Viernes, 9 agosto 2019, 23:43

El Ayuntamiento de Bilbao decidió ayer cancelar el concierto del rapero C. Tangana, anunciado para el sábado 24. El Consistorio respondió así a la polémica generada sobre las letras de este artista madrileño, después de que una particular iniciase una recogida de firmas en la plataforma change.org para exigir la cancelación de su actuación por el contenido machista de sus canciones. Ayer, la página seguía acumulando firmas hasta superar las 15.000. Mientras, colectivos feministas se habían hecho eco de la queja, con la que también se alineó la mayor parte de la oposición política en el Ayuntamiento que coincidía al considerar que no se puede permitir la actuación de un artista que reproduce «letras machistas y despectivas contra las mujeres» o «una cultura de la violación». Tampoco faltaron voces en contra como la del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien dijo que se vive «una especie de ola que pone en cuestión determinadas manifestaciones artísticas».