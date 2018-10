Ana Rosa desvela que sufrió cáncer de mama hace 8 años Telecinco La presentadora revela por sorpresa en directo qeu sufrió esta enfermedad y que no lo contó a nadie hasta ahora para no asustar a sus hijos y su madre REDACCIÓN Valencia Viernes, 19 octubre 2018, 12:18

La presentadora estrella de las mañanas en Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha desvelado en directo que sufrió un cáncer de mama hace ocho años pero que lo mantuvo en secreto tanto para sus compañeros como para el resto del público principalmente «para no asustar a mis hijos porque tenían 6 años y porque mi madre vivía, ya era muy mayor y me prometí que no lo diría hasta que mi madre no estuviera». Quintana ha contado, para sorpresa de todos, cómo vivió aquellos difíciles momentos: «Venía aquí a trabajar, me sentaba al lado de Joaquín, al que no dije nada, y por la tarde iba a la sesión de radioterapia«.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la presentadora ha querido revelar el secreto que ha guardado durante los últimos años, «porque creo que es importante que lo cuente».

La conductora de 'El programa de Ana Rosa' ha explicado que descubrió el tumor a raíz de una mamografía de revisión. «En julio me lo diagnosticaron, era el año 2010 y yo empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto y tengo que decir que era un cáncer de mama in situ de grado 1, prácticamente nada porque no necesité quimioterapia», ha contado.

Quintana ha querido terminar con un mensaje de esperanza y apoyo a todas las mujeres que tienen o han tenido esta enfermedad: «Yo animo a todas la mujeres primero a que se hagan las revisiones; y segundo, que no tengan miedo, que los médicos en España son maravillosos, que los cánceres de mama tienen cada día mejor pronóstico, que sigamos con nuestra vida y nuestra vida es trabajar, ser madre, vivir« .