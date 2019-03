El alcalde de Valladolid desvela por sorpresa cuánto cobra Rosalía (y la cantante no se queda callada) 01:45 La cantante y el político discuten a través de las redes sociales sobre el precio de la contratación del show de la artista para las Fiestas de La Virgen de San Lorenzo LAS PROVINCIAS Domingo, 24 marzo 2019, 00:13

La cantante Rosalía vuelve a estar en boca de todos. Pero esta vez no es por sus letras, ni canciones, ni por sus atrevidos looks. En esta ocasión el responsable ha sido un tuit que Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha publicado sobre la artista catalana.

«A falta del concierto internacional del 7 de septiembre, ya tenemos cerrado todo el cartel de la Feria y Fiestas de La Virgen de San Lorenzo. El día 8 de septiembre Gloria Gaynor nos deleitará con sus temazos eternos», ha escrito el socialista. Este tuit ha desencadenado una serie de respuesta entre las que se encuentra la de un usuario que le pregunta por qué no contratan a Rosalía, para amenizar las fiestas: ″¿A Rosalía la damos ya por imposible, no?», ha preguntado. Pero lo que no esperaba era la respuesta de Puente: «Pide 500.000 euros. Tú me dirás», ha respondido en alcalde.

A falta del concierto internacional del 7 de septiembre, ya tenemos cerrado todo el cartel de la Feria y Fiestas de La Virgen de San Lorenzo. El día 8 de septiembre Gloria Gaynor nos deleitará con sus temazos eternos. pic.twitter.com/CmgBstANzh — Oscar Puente (@oscar_puente_) 22 de marzo de 2019

Las polémicas declaraciones no se han quedado ahí. La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales hasta llegar a oídos -o la pantalla- de la propia Rosalía, que no ha dudado en contestar: «Es falso». «Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad», publica la cantante en su cuenta de Twitter.

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosaliavt) 23 de marzo de 2019

Ante el aluvión de críticas el alcalde de Valladolid se ha visto obligado a contestar: «Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha», publica. Y prosigue: «Por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el caché de @rosaliavt sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad».