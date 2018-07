El actor y director Alan Alda -muy popular en los años 70 y 80 gracias a la serie 'MASH'- reveló ayer que sufre Parkinson. Lo hizo en el programa televisivo CBS This Morning, en horario de máxima audiencia, «para animar a toda la gente que sufre el mismo trastorno neurodegenerativo». Se le diagnosticó en 2015 pero los síntomas no se le habían manifestado «de forma evidente hasta ahora». Pese a todo no renuncia a llevar «una vida plena».