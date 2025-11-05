Aitana rechaza volver a cantar en 'Operación Triunfo': «Psicológicamente no lo tengo muy bien colocado» La última vez que la artista se subió al escenario de OT no estuvo a la altura y tuvo que pedir disculpas públicamente

De ser una adolescente anónima, a crecer bajo los ojos del mundo. Poco queda de aquella Aitana que entró en 2017 'Operación Tirunfo'. Durante estos últimos años, la artista ha pasado por varios cambios significativos, incluyendo rupturas sentimentales, una reformulación de su imagen pública y desafíos personales que le han llevado a ser quien es hoy.

Sobre estos temas ha hablado recientemente la cantante en el podcast 'Se regalan dudas', creado y presentado por Lety Sahagún y Ashley Frangie. Durante la conversación Aitana ha recordado sus comienzos en OT y se ha pronunciado sobre la posibilidad de verla actuando otra vez sobre el escenario del talent show que la vio nacer.

«Yo le he dicho a Noe (Noemí Galera) que de mi van a tener siempre lo que quieran, porque yo les debo mucho. Todo menos volver a cantar en ese escenario. No lo puedo hacer porque psicológicamente todavía no lo tengo muy bien colocado», aseguraba, reconociendo que su negativa no tiene nada que ver con el programa, sino con lo que le remueve personalmente.

Su última actuación en el escenario de 'OT' fue en 2018, cuando presentó su primer single, 'Teléfono'. Aquella noche, visiblemente emocionada, no pudo contener la emoción, y su actuación dejó mucho que desear, lo que la llevó a pedir disculpas públicamente horas después. «Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo», escribió entonces en sus redes sociales.

Desde entonces, Aitana ha construido una de las carreras más sólidas del pop español, pero su rechazo a regresar a 'Operación Triunfo' demuestra que la experiencia dentro del programa sigue siendo una de las etapas más intensas y difíciles de su vida. Pese a ello, la artista mantiene una estrecha relación con el equipo y los concursantes, y ha asegurado que seguirá apoyando el formato «desde fuera».