Aitana la lía en casa de Cepeda Aitana Ocaña. / EFE La cantante explica su metedura de pata en un vídeo grabado por Roi, otro de los concursantes de OT LAS PROVINCIAS Martes, 14 agosto 2018, 18:10

La amistad entre los concursantes de la última edición de OT se mantiene intacta una vez finalzado el concurso. Con asiduidad son protagonistas en las redes sociales al publicar fotografías o vídeos juntos. El último audiovisual de los triunfitos que se ha vuelto viral lo protagoniza Aitana Ocaña. La cantante explica su metedura de pata en casa de Luis Cepeda. ¿Qué hizo? Confundió un huevo de goma que tiene su amigo en la nevera con uno de verdad y lo lanzó al suelo provocando el consiguiente estropicio:

«Te prometo que no lo he hecho a propósito. Te lo prometo. Lusi tiene aquí una cosa que haces así, ¿ves?, -lo lanza al suelo- y no es un huevo de verdad. Pues he cogido uno para hacer la broma y me he equivocado», relata Aitana con risa nerviosa.

El momento fue grabado por Roi Méndez, otro concursante de OT, quien también lo publicó en Twitter obteniendo una gran respuesta por parte de los usuarios, más de 4.200 retuits y cerca de 16.000 'me gusta'.