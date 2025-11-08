Orange Baronía, nuevo vino brisado valenciano

Chema Ferrer Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Los vinos brisados, conocidos en el extranjeros como orange wines por sus tonos anaranjados, son una excelente opción gastronómica. Aunque elaborados con variedades blancas, en ellos se combina la frescura de los blancos con toques sutiles de los tintos. La centenaria bodega Baronía de Turís acaba de embotellar su primer brisado a base de la variedad moscatel de Alejandría, todo un acierto.

¿Qué es exactamente un vino brisado?

En esencia, el brisado actúa como un puente entre los vinos blancos y rosados, ofreciendo una alternativa refrescante para climas cálidos o comidas informales. Su elaboración respeta los principios de la sostenibilidad, ya que aprovecha al máximo las cualidades naturales de las variedades de uva. Se elabora con mostos de uvas blancas que han fermentado junto con sus hollejos, como si fuera un vino tinto. Estos en contacto con el mosto durante su maceración le confieren un color más oscuro que puede ir del color oro hasta el naranja, de ese modo son más tánicos, de aromas y sabor más acusado y con más cuerpo que los vinos blancos.

Ampliar Sala de barricas de la bodega. LP

El Orange Baronía vendimia su moscatel de Alejandría en el punto óptimo de maduración. Ya en bodega, se seleccionan cuidadosamente las uvas de moscatel de Alejandría procedentes de las mejores viñas. Su vendimia manual garantiza que solo se recojan los racimos más sanos y de mayor calidad. Posteriormente, las uvas se someten a una maceración y fermentación con sus pieles, en depósitos de acero inoxidable y a temperatura controlada, lo que permite extraer aromas, color y carácter únicos. El resultado es un vino joven, vibrante y diferente, que refleja la esencia del Moscatel en una versión moderna y atractiva.

En copa muestra un atractivo color ámbar, anaranjado, con reflejos cobrizos, brillante y limpio. Aromas potentes y elegantes entre los que destacan los cítricos, la banana, frutas maduras como el albaricoque o el melocotón y notas florales. En boca resulta fresco, con taninos finos, acidez equilibrada, notas minerales y final persistente. El vino recuerda claramente a un tinto muy ligero, y es que en los últimos tiempos el auge del vino brisado refleja una tendencia hacia vinos naturales y expresivos, alineados con la gastronomía contemporánea que prioriza la ligereza y el equilibrio.

Temas

Gastronomía

Vino

Turís

Orange