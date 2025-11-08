Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
Una jirafa naranja define la estética de la botella. LP
VINOS VALENCIANOS

Orange Baronía, nuevo vino brisado valenciano

La turisana Baronía de Turís elabora este vino a base de moscatel de Alejandría

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:13

Comenta

Los vinos brisados, conocidos en el extranjeros como orange wines por sus tonos anaranjados, son una excelente opción gastronómica. Aunque elaborados con variedades blancas, en ellos se combina la frescura de los blancos con toques sutiles de los tintos. La centenaria bodega Baronía de Turís acaba de embotellar su primer brisado a base de la variedad moscatel de Alejandría, todo un acierto.

¿Qué es exactamente un vino brisado?

En esencia, el brisado actúa como un puente entre los vinos blancos y rosados, ofreciendo una alternativa refrescante para climas cálidos o comidas informales. Su elaboración respeta los principios de la sostenibilidad, ya que aprovecha al máximo las cualidades naturales de las variedades de uva. Se elabora con mostos de uvas blancas que han fermentado junto con sus hollejos, como si fuera un vino tinto. Estos en contacto con el mosto durante su maceración le confieren un color más oscuro que puede ir del color oro hasta el naranja, de ese modo son más tánicos, de aromas y sabor más acusado y con más cuerpo que los vinos blancos.

Sala de barricas de la bodega. LP

El Orange Baronía vendimia su moscatel de Alejandría en el punto óptimo de maduración. Ya en bodega, se seleccionan cuidadosamente las uvas de moscatel de Alejandría procedentes de las mejores viñas. Su vendimia manual garantiza que solo se recojan los racimos más sanos y de mayor calidad. Posteriormente, las uvas se someten a una maceración y fermentación con sus pieles, en depósitos de acero inoxidable y a temperatura controlada, lo que permite extraer aromas, color y carácter únicos. El resultado es un vino joven, vibrante y diferente, que refleja la esencia del Moscatel en una versión moderna y atractiva.

En copa muestra un atractivo color ámbar, anaranjado, con reflejos cobrizos, brillante y limpio. Aromas potentes y elegantes entre los que destacan los cítricos, la banana, frutas maduras como el albaricoque o el melocotón y notas florales. En boca resulta fresco, con taninos finos, acidez equilibrada, notas minerales y final persistente. El vino recuerda claramente a un tinto muy ligero, y es que en los últimos tiempos el auge del vino brisado refleja una tendencia hacia vinos naturales y expresivos, alineados con la gastronomía contemporánea que prioriza la ligereza y el equilibrio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  5. 5

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  6. 6 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  7. 7 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  8. 8 Nil Moliner y Dani Fernández disfrutan de una paella en un conocido restaurante de Valencia
  9. 9 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  10. 10

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Orange Baronía, nuevo vino brisado valenciano

Orange Baronía, nuevo vino brisado valenciano