Feria del cava valenciano en el Mercado de Colón

La tarde del viernes 21 de noviembre, a las 19:00 horas, arranca esta décima edición de un certamen que ha cautivado al público valenciano en ediciones precedentes. El evento se prolongará hasta las 15:00 horas del domingo 23. Organizada por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, este año el certamen reúne a siete bodegas valencianas: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano Suizas, Cavas Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria. El certamen se ha consolidado con fuerza siendo una ocasión especial para que el público valenciano se encuentre con 'sus cavas', en un entorno idílico. Este año el evento funciona con un sistema de tickets que se ofrecen en dos formatos. El ticket simple de 20 euros incluye dos consumiciones de cava, dos de cava premium y una de gastronomía, además de una copa serigrafiada para llevársela de recuerdo y un práctico porta-copas. Por su parte, el ticket dúo de 30 euros está pensado para compartir, ya que incluye tres consumiciones de cava, tres de cava premium, dos de gastronomía y dos copas serigrafiadas con sus respectivos porta-copas. Además se activa la opción de obtener más tickets de degustación de cava sin necesidad de adquirir otra copa.

En la parte gastronómica, varios locales del Mercado de Colón prepararán una oferta especial con motivo del evento. Así, Ma Khin Café, Suc de Lluna, Cervezas del Mercado, Martin&Mary, Manglano y Pantalán 5, estarán presentes en el evento con una notable oferta gastronómica. El evento cuenta este año con BMW Marcos Automoción como coche oficial, a lo que se suma el impulso de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Grupo Cooperativo Cajamar, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Requena.

Ampliar Enriquez, Garcia, Gonzalez y Ezcurra brindan tras la presentacion LP

15 millones de botellas de Cava de Requena

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena presentó esta semana, en el incomparable marco del Mercado de Colón de Valencia, la décima edición de la Feria del Cava Valenciano. Durante el acto, al que asisitieron representantes de las bodegas que estarán presentes en el certamen, la presidenta de la Asociación, Rebeca García, explicó que el evento «vuelve con fuerza para celebrar aquella ansiada décima edición que tuvimos que aplazar el año pasado para realizar un evento benéfico en el que conseguimos recaudar 20.000 euros, que se destinaron a las víctimas de la Dana». Respecto al cierre de la campaña para el sector, García reconoció que «es un año complicado porque hay diversas coyunturas globales a nivel internacional que han afectado a la competitividad de nuestro producto. Aún así creo que el Cava de Requena logrará cerrar 2025 con las mismas cifras del ejercicio anterior, lo que supone un gran éxito, pues mantendremos un número de botellas cercano a los 15 millones, pero con mucho más valor que en ejercicios anteriores». Acompañó a la presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena en el acto de presentación el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Requena, Joaquín González, quien destacó la importancia del sector cavista en el municipio, al que planean dedicar una de sus avenidas, que bautizarán con el nombre de 'Avenida del Cava'; el Jefe de Servicio de Figuras de Calidad Agroalimentaria de la Conselleria de Agricultura, Joaquín Ezcurra; y el Responsable de Negocio Agroalimentario de Cajamar, José Manuel Enríquez, quien recordó el compromiso que ha mostrado la entidad con el colectivo del cava de Requena desde la primera edición del certamen.