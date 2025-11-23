Cremaet l'Autèntic, reviviendo la tradición ronera valenciana

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

Destilerías Pla, con sede en la villa de Puzol (Valencia), ostenta la trayectoria ronera más antigua aún en activo en la Comunitat Valenciana. Fundada a finales del siglo XIX, esta casa destiladora ha mantenido viva la importación de alcoholes de caña del Caribe, que maduran en sus barricas y depósitos históricos. Hace ya algún tiempo que puso en el mercado Cremaet l'Autèntic, un licor que simplifica la preparación del tradicional cremaet valenciano, cerrando con maestría el almuerzo típico tanto en restaurantes como en hogares.

Fácil preparación y versatilidad

Cremaet l'Autèntic nace de la maestría de Destilerías Pla en el arte del ron quemado. El proceso comienza con la quema de sus selectos rones en calderos de cobre, incorporando los ingredientes precisos hasta alcanzar los 22 grados de alcohol, el umbral ideal para preservar su «nervio» y evitar que se apague al paladar. Una vez embotellado, el producto está listo para usar: basta con verterlo sobre café recién hecho para obtener un cremaet perfecto, sin complicaciones.

Cremaet L´Auténtic. LP

Este licor encapsula la calidad de los rones quemados típicos de las costas mediterráneas, evocando preparaciones ancestrales en localidades como las del Levante español. Su versatilidad lo hace ideal no solo para el cremaet, sino también para elaborar guarapos hispanoamericanos o disfrutarlo solo, con cubitos de hielo y una rodaja de limón, destacando sus notas aromáticas y su equilibrio alcohólico.

De la caña caribeña a la maduración

La base de Cremaet l'Autèntic radica en el ron producido por Destilerías Pla, cuya elaboración sigue métodos tradicionales inspirados en las técnicas caribeñas. El proceso inicia en plantaciones de Cuba o República Dominicana, donde la caña se corta y muele para extraer el jugo o guarapo, que se filtra y calienta en evaporadores para eliminar el exceso de agua. De ahí surge la melaza: la primera ebullición produce miel ligera, la segunda miel media y la tercera, la melaza final, rica en azúcares. Esta melaza se destila con levaduras, preferentemente en alambiques de cobre —el método más antiguo y empleado para rones premium—, realizando hasta dos destilaciones para concentrar los aromas. El alcohol resultante se diluye con agua de manantial o desmineralizada para ajustar la graduación. Si se embotella directamente, se obtiene ron blanco; de lo contrario, pasa a barricas para una maduración cuidadosa, tarea que en Pla se realiza con esmero, preservando la herencia que data de más de un siglo.

Este enfoque artesanal no solo garantiza la autenticidad del Cremaet l'Autèntic, sino que invita a redescubrir un patrimonio gastronómico valenciano accesible para todos, uniendo tradición e innovación en cada sorbo.