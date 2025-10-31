Cassalla El Bravero sube al podio en el concurso de cazallas de Real

Chema Ferrer Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

El destilado valenciano por antonomasía, la cazalla, tiene su concurso gastronómico. La creada por la marca de productos de alimentación y bebidas El Bravero ha logrado el segundo puesto en el mayor certamen de de cazallas de calidad celebrado en el marco de la en la Fira de la Cassalla de Real 2025. La feria, celebrada los días pasados 24, 25 y 26 de octubre, reunió a las principales marcas y productores, que presentaron sus mejores elaboraciones ante un jurado especializado que valoró la calidad, el equilibrio, el aroma y la autenticidad de cada propuesta. Entre decenas de participantes, la Cassalla El Bravero destacó por su sabor redondo, su potencia aromática y ese carácter tradicional que refleja la esencia del almuerzo valenciano. Su éxito no solo reside en su calidad, sino también en la historia que hay detrás: un proyecto nacido desde la pasión, el esfuerzo y la voluntad de mantener vivas las raíces y costumbres de la terreta. Para Óscar Alamán, gerente de la marca, este premio supone un impulso importante y un motivo de orgullo compartido: «Cada botella de El Bravero lleva un trocito de nuestra tierra, de esas sobremesas entre amigos, de los almuerzos con risas y de la alegría de vivir a la valenciana. Este reconocimiento es el resultado de muchos años haciendo las cosas bien y con mucha ilusión y demuestra que los pequeños a veces también podemos acabar siendo grandes.»

El Bravero, marca refrente de productos agoralimentarios para el almuerzo valenciano. LP

Con este galardón, El Bravero reafirma su compromiso con la artesanía, la calidad y la autenticidad, apostando por un producto hecho con mimo, desde la base hasta el último detalle, y pensado para quienes disfrutan de lo genuino.

El Bravero es una marca nacida en Puerto de Sagunto que elabora productos con alma y carácter mediterráneo: licores, salsas, vermuts, cervezas artesanas y el popular Licor de Cremaet. Reconocida por su estilo cercano y su calidad artesanal, la marca se ha ganado un lugar en la mesa y el corazón de los amantes del almuerzo valenciano.

Temas

Gastronomía

Valenciano

Artesanía

Marca